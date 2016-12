Christine Razanamahasoa, exaspérée, monte au créneau

Politique

Affaire Augustin Andriamananoro

L’ancien ministre de la Communication lors de la Transition, Augustin Andriamananoro, attend son procès prévu pour ce mardi 20 décembre 2016 à la maison centrale d’Antanimora. Christine Razanamahasoa, député élue sous la bannière du parti MAPAR n’en revient pas et monte au créneau. Vice président du parti MAPAR, Augustin Andriamananoro avait fait partie de l’équipe à Christine Razanamahasoa alors ministre de la Justice tandis que Hery Rajaonarimampianina était ministre des Finances de la Transition Andry Rajoelina. Arrêté le samedi 11 décembre à Itaosy dans un contexte funéraire, il a été d’abord placé dans les locaux de la Gendarmerie pour enquête préliminaire puis devait être transféré au Parquet du tribunal de Miarinarivo. Mais faute de ressources humaines compétentes, l’affaire a été transférée auprès du tribunal d’Anosy et c’est seulement hier 15 décembre qu’il a été entendu par le procureur du tribunal. Il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son procès mardi prochain. En tout il aura donc passé près d’une dizaine de jours en prison. Il doit répondre de deux chefs d’inculpation : atteinte à l’ordre public et manifestation non autorisée ; un peu moins de charge que les cinq de l’affaire Soamahamanina.

Quoi qu’il en soit, Christine Razanamahasoa fait appel au président de la République, « filoha hajaina » précise-t-elle, pour qu’il arrête les harcèlements selon dont souffre les membres et cadres du parti MAPAR. Elle le met devant ses responsabilités au moment où la nation nécessite et vient d’adopter par le biais de son Parlement, le projet de loi de réconciliation nationale. De telles pratiques contre le MAPAR ne jouent guère à l’apaisement ni à la stabilité démocratique recherchée, conclut-elle.