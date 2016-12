Ce ne sont que des intentions selon Marc Ravalomanana

Economie

Financement international

L’ancien président Marc Ravalomanana calme l’enthousiasme des tenants du pouvoir après l’obtention de 10,2 milliards de dollars suite à la conférence des bailleurs de fonds et investisseurs qui vient de se tenir à Paris. Ces 10,2 milliards US$ ne sont pas encore réellement acquis selon l’ancien Chef d’Etat. Pour le moment ce ne sont que des intentions, des engagements et non des sommes déjà palpables et utilisables.

Il sait de quoi il parle car ce n’est pas la première fois et pas seulement pour Madagascar que les bailleurs font ce genre d’engagement et d’annonce. Marc Ravalomanana est passé par là juste après la crise de 2002, il s’est rattrapé ensuite mais cela n’a pas duré. La Grèce, la Syrie, les diverses organisations internationales se plaignent régulièrement des engagements non tenus des bailleurs de fonds d’une manière générale. D’ailleurs pour Madagascar, malgré l’appel maintes fois répétées des organisations de la société civile et des citoyens, les tenants du pouvoir n’ont encore donné aucune information sur les conditions ou contrepartie comme ils n’ont donné aucune information sur les financements des travaux divers pour l’accueil de la Francophonie. Logique si les citoyens ne débordent pas d’enthousiasme face « aux bonnes nouvelles » du régime.