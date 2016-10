Politique

Zafy Albert

Après des années de silence, l’ancien président de la République, Zafy Albert a consenti enfin à s’exprimer à l’occasion du 20ème anniversaire de l’émission « Ny marina » de la radio Antsiva. Il était particulièrement prolixe pour l’occasion et a parlé sans tabou ou presque. Il a parlé sur un ton de confidence sans protocole, comme s’il parle avec ses proches. Il appelle ainsi l’actuel président de la République Hery, l’ancien chef de la Transition Andry, les proches du chef de l’Etat Nicole, Claudine ou « madama be » en parlant de la Première dame.

Il s’est étendu surtout sur la Transition et sur ce régime. Le Professeur Zafy Albert fait remarquer que l’actuelle IVème république est le fils aîné de la Transition et ce n’est pas Hery Rajaonarimampianina qui dirige le pays. Qui dirige alors ? « Madama be » et ses copines selon l’ancien Chef de l’Etat. C’est-à-dire Voahangy Rajaonarimampianina, Nicole, Herisoa et Claudine d’après Zafy Albert. Ce dernier constate que le Chef de l’Etat se trouve sous la coupe de ces dames qui défrayent la chronique très souvent. Il note également que « Hery ne veut ni procéder à la réconciliation nationale ni refonder la nation ». Il conseille à Hery de faire du « Madaraid » pour s’enquérir de la situation de la communauté de base. Il rappelle que son Madaraid a commencé bien longtemps avant son accession au pouvoir en tant que Président. Sous le gouvernement Ramanantsoa, il a déjà fait du Madaraid en tant que ministre des Affaires sociales. Le régime actuel préfère le tour du monde !

Le conflit entre Malgaches et Chinois était également évoqué. Selon lui les « mauvais Chinois » qui sont les nouveaux venus sont le « péril jaune » du moment. Il dénonce l’accaparement des terrains et des sous-sols par ces « mauvais Chinois ». Il dénonce également la non prise de décision des autorités sur bien de questions essentielles dont notamment l’insécurité.