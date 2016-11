Campagne de reboisement encourageant

Environnement

Toliara

Visite de la pépinière du Projet

Plus de 10 000 jeunes plants vendus lors du lancement les 24 et 25 novembre dernier, d’une campagne de reboisement et de lutte contre la déforestation dans la ville de Toliara. La campagne est considérée comme encourageante dans la mesure où les jeunes plants n’ont pas été donnés mais vendus à des prix certainement symboliques de 200Ar à 300Ar. Toujours est-il qu’ils ont trouvé preneurs en ces temps difficiles. C’est dire l’intérêt que le citoyen de Toliara attache une importance particulière à la lutte contre la déforestation. C’est dire également l’adhésion des catégories de populations ciblées par le projet PASSAT (Projet d’assainissement solide et sécurité alimentaire à Toliara) de l’ONG Welthungerhilfe qui a lancé cette opération et qui a engagé les moyens de sa politique de reboisement. Plusieurs points de vente fixes et mobiles à l’aide de cyclo-benne, du tam-tam, des annonces radio, des affiches et des invitations aux opérateurs, voilà les moyens qui ont été déployés pour mobiliser et sensibiliser la population de Toliara à la protection de la planète. L’objectif de la campagne est de dépasser les 30 000 plants.

Plus de 20 espèces de plants étaient ainsi disponibles et vont continuer à l’être après ces deux journées. Des espèces ornementales comme le badamier, le mantaly ou des baobabs, mais aussi, des espèces fruitières comme le Tamarinier, le grenadier ou encore le cœur de bœuf, et forestières, comme les acacias, les filaos ou le croton. Stock presque écoulé mais encore des milliers sont disponibles dans les pépinières du Projet PAPE (Projet d’agroécologie et de protection de l’environnement) de la WHH, qui contribue également au même objectif.

Vente de jeunes plants conclue sur le stand

L’objectif de l’ONG Welthungerhilfe avec cette opération à Toliara est de sensibiliser les gens à la protection et le renouvellement des arbres et forêts. Arbres qui jouent un rôle primordial dans la survie de notre planète.

Rappelons que chaque année à Madagascar, plus de 200 000 à 300 000ha de forêt disparaîtraient sur les 13 millions d’hectares de forêt qui couvrent la désormais triste « Île Rouge ». Entre 2005 et 2013, rapporte une étude de l’ONE, 1 000 000 ha de forêts ont été perdus. Dans le sud et sud-ouest de l’île, le phénomène s’est particulièrement accéléré ces dernières années avec le développement du « hatsake » qui consiste à cultiver du maïs sur abattis-brûlis. Les autorités considèrent par ailleurs que la forêt des Mikea constitue un foyer alarmant de déforestation.

Recueilli par Bill

Sources des photos : communication Projet PASSAT