« Campagne de collecte de signatures réussie »

Société

« Mouvement pour la liberté d’expression »

La campagne de collecte de signatures initiée par le « Mouvement pour la liberté d’expression » contre le « code de répression », s’est déroulée le samedi 3 septembre comme prévu au Tahala Rarihasina à Analakely. Ce fut un succès si on devait croire aux initiateurs en ce sens que de nombreux citoyens, des membres et dirigeants d’associations diverses et de partis politiques, des étudiants et des enseignants ont répondu à leur appel durant la journée. Même les gens des quartiers notamment du 1er Arrondissement de la capitale, ont porté leur signature sur la pétition que des journalistes ont colportée sur terrain. En tout, près de 8600 citoyens se sont engagés pour soutenir cette cause des plus démocratique. La campagne de collecte de signatures se poursuivra apprend-on des leaders du « Mouvement pour la liberté d’expression » et les régions ne seront pas oubliées. D’ailleurs, la collecte de signatures a déjà commencé le même jour que dans la capitale à Antsirabe et Morondava selon toujours ces leaders qui ajoutent que le Mouvement n’est pas limité aux seuls gens des médias. Signer cette pétition nous a-t-on expliqué, signifie certes revendiquer la liberté de presse mais aussi revendiquer la liberté d’informer et d’être informé. Signer cette pétition c’est réclamer la révision du « code de répression » sinon son annulation, c’est-à-dire le refuser mais en même temps exiger sa refondation et la refondation de la nation. Les plus radicaux des membres du « Mouvement » parlent en effet de réclamer la démission du régime pour construire le pays et mettre en place des structures sur des bases nouvelles plus démocratiques.