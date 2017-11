Calcul réussi du HVM avec la démission de Honoré Rakotomanana

Politique

Sénat

Rivo Rakotovao a été élu président du Sénat le 31 octobre dernier et la nouvelle n’a pas manqué de faire échos dans le pays. On s’attendait plus ou moins à cette ascension fulgurante de celui qui dirige le parti présidentiel et à ce fidèle du Président de la république. Rivo Rakotovao, homme de confiance de Hery Rajaonarimampianina, a été démis de sa fonction de ministre de l’agriculture il y a à peine deux semaines et a tout de suite été affecté au Sénat.

Le souci du régime de garder le pouvoir durant les élections a précipité cette décision face à la réticence des acteurs politiques et de la société civile sur le projet de révision constitutionnelle dans le but est d’éviter la démission de Hery Rajaonarimampianina avant les élections. Aussi était-il évident que le président du Sénat, celui qui devrait assurer l’intérim durant la période électorale, devrait être un proche du régime. En tout cas plus que ne l’était Honoré Rakotomanana. Ainsi, dans la matinée de mardi dernier, Honoré Rakotomanana annonçait sa démission devant les membres de la Chambre Haute du Parlement. Évoquant non seulement son état de santé et son âge avancé comme motif mais également une profonde réflexion sur les écrits dans la Bible a-t-il souligné. Se justifiant de rendre le pouvoir aux membres de son assemblée selon ce que veut les principes d’une démocratie.

Quelques minutes après, une élection est organisée et seul Rivo Rakotovao se présentera pour la succession, cela malgré l’interpellation de deux sénateurs issus du parti Tiako i Madagasikara (TIM) et du MAPAR sur le non-respect de la procédure. En effet, pour l’élection de la présidence du Sénat, il aurait fallu consulter les sénateurs et la conférence des présidents, suivi du dépôt de candidatures avant l’élection proprement dite. Malgré tout, Rivo Rakotovao a été élu à 52 voix sur 55.

Du point de vue juridique, l’accession de Rivo Rakotovao à la tête du Sénat reste un questionnement. En effet, la Constitution ne prévoit pas de motifs pour un départ d’un membre du bureau permanent du Sénat. Par contre dans les textes, selon l’article 74 de la Loi Fondamentale, « le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du Bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés ». Il s’agit d’une disposition qui s’applique « par analogie » au Sénat selon l’article 85 de la Constitution.

Mis à part cela, aucun article ne prévoit le cas de la démission du président du Sénat. Aussi devrait-on se référer au règlement intérieur de la Chambre Haute et malgré des vices de procédure possible dans cette élection de Rivo Rakotovao, il semble qu’il n’existerait même pas de voie de recours. Pourtant, ce n’est pas la première fois que ce cas se produit. En effet, c’est pour la deuxième fois en deux exercices qu’Honoré Rakotomanana a dû abandonner la présidence du Sénat avant le terme de la législature. Elu à la tête de l’institution en 2001, l’ancien président de la Haute cour constitutionnelle (HCC) avait déjà quitté ce poste à la suite de la recomposition de la chambre par le régime Ravalomanana à la suite de la crise post-électorale de 2002.

La question est donc maintenant de savoir si après ces nombreux calculs politiques visant à garder coûte que coûte le pouvoir entre ses mains, le régime et le parti présidentiel sont sereins en vue des prochaines élections. L’objectif de cette affectation de Rivo Rakotovao au Sénat, et bien avant l’idée d’une révision constitutionnelle, était de faire que toutes les chances soient du côté de Hery Rajaonarimampianina et de son équipe lors de la prochaine élection présidentielle. Face à cette sérénité et dans l’aboutissement de ses plans, l’on espère des élections qui profiteront à tous. Espérant que tous ces calculs et magouilles politiques ne visent bien que la tenue d’élection transparente et non pour assurer un deuxième mandat aux tenants du pouvoir actuel.

Quoi qu’il en soit, et jusqu’à preuve du contraire, le régime Rajaonarimampianina ne semble reculer devant rien pour s’assurer une suprématie à la tête de l’Etat. En se couvrant de honte devant les citoyens et défiant tous les principes de bonne gouvernance et d’Etat de droit. La passation de service entre Rivo Rakotovao et Honoré Rakotomanana se déroulera ce jour au Palais de verre à Anosy.