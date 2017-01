CAN U17 de football dans un nouveau complexe sportif à Vontovorona

Sport

Evénement sportif

Le complexe socio-sportif de Vontovorona partagera du 2 au 16 avril prochain avec le stade municipal de Mahamasina, la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2017 pour les moins de 17 ans (CAN 2017-U17). Les dirigeants de la CAF ont confirmé le mois de décembre dernier la qualification et le caractère international du stade de football de ce complexe érigé par la CNAPS. Le terrain de football du complexe socio sportif répond aux normes internationales et a obtenu l’agrément de la CAF lui permettant d’héberger cet événement. Un parking spacieux, des entrées sécurisées et surveillées avec des caméras et détecteurs de mouvements et de métaux, un terrain aux gazons synthétiques, des studios pour la presse aux normes internationales avec connexion internet et des espaces officiels (tribunes) pour VIP et VIPP.

Reste la route qui conduit vers ce complexe socio-sportif –poussiéreuse et boueuse et glissante en fonction des pluies et de la météorologie. Les riverains du complexe de la CNAPS nourrissent beaucoup d’espoir d’amélioration des voies de communications (route et canaux d’évacuation des eaux de pluies) avec ce grand événement sportif dans leur milieu de vie. Le complexe socio-sportif comporte en effet d’autres infrastructures sportives : piscine aux normes internationales, terrain de tennis et gymnase et un grand centre d’hébergement. Un hôtel 5 étoiles y est en cours de finition des gros œuvres.

A noter que huit nations sont en compétition pour ce U17 de la CAN 2017 : Madagascar, Cameroun, Guinée et Ghana dans le groupe A et dans le groupe B, Mali, Congo, Angola et Niger.