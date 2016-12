Des centaines d’hectares de forêt ravagés par le feu

Société

Vatovavy Fitovinany

Des feux s’étendent sur plusieurs centaines d’hectares de forêt, de champs de culture et des maisons d’habitation dans la région Vatovavy Fitovinany, précisément dans le district de Vohipeno selon, Honoré Tsabotokay, le député élu dans cette circonscription. Ces feux durent depuis deux jours malgré les appels au secours du député élu à Manakara, Urbain Andriantsizehena, et du préfet de Manakara, qui ont mobilisé les forces armées de la région mais sans grand résultat en raison des vents forts qui soufflent dans la région. L’ampleur et l’intensité des feux continuent de menacer d’autres habitations et de dévaster la nature. Les autorités locales et régionales appellent le ministère de l’Environnement et le gouvernement à l’aide. Pour l’instant le pays n’a pas d’aéronef bombardier d’eau type Canadair.

Pendant ce temps, le district de Mananjary a de nouveau vécu des scènes de « justice populaire ». Des habitants de la commune rurale de Namorona située sur la route qui joint Manakara à Vohipeno ont assailli le poste avancé de la Gendarmerie nationale. Selon des sources locales, ils ont voulu s’assurer que le supposé bandit remis aux forces de l’ordre était toujours dans les cellules du poste avancé. Ils accusent ce présumé bandit d’être l’auteur de vols répétés et d’autres charges. Mais ils ont été empêchés par l’adjudant chef de poste qui a tenté d’expliquer la situation et fait sommation en procédant à des tirs en l’air pour calmer les ardeurs sinon d’ordonner d’évacuer les lieux. Mais mal lui en prit car cette foule déchaînée a fini par l’abattre à coups de jets de pierre et de bâton. Un autre gendarme a été blessé. En fait l’individu présumé aurait déjà été transféré à Mananjary pour enquête et la suite des procédures judiciaires.

La justice populaire à répétition et assaut contre un casernement des forces armées traduisent certainement le divorce entre administrés et gouvernants. Malgré les déclarations de ces derniers et les soutiens ou contributions des autorités traditionnelles il faut reconnaître que la multiplication de tels actes condamnables et inadmissibles met à mal le rétablissement de la justice dans notre république.