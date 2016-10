Blanchir et décrasser Hery Rajaonarimampianina

Politique

« Sahia ry Gasy, Ndao ! »

« Sahia ry Gasy, Ndao ! » se dresse face aux mouvements de contestation qui se réclament de l’opposition. « Sahia ry Gasy, Ndao ! » (SGN) s’est présenté à la presse ce vendredi 21 octobre 2016 au Live Hôtel à Andavamamba ; il est présidé par le député Charles Randriamahefa, élu de Moramanga. C’est une plateforme qui rassemble les partis HVM, AVI, MDM, Leader Fanilo, MTS, et autres formations politiques dissidentes des AREMA, MAPAR, et bien sûr des associations proches du régime. Même si le parti MFM n’y est pas, la dénomination de cette plateforme dégage un esprit et une consonnance des « Mafana ». Son but est de « blanchir le président Hery Rajaonarimampianina des souillures et accusations dont il est l’objet de la part des opposants mais aussi de défendre la 4è République », selon le vice-président de SGN, Louis Marius Rakotomanga. « Sahia » (osez) c’est la réplique de « mitsangàna » (levez-vous) ; deux camps opposés qui promettent bien des combats médiatiques on ne peut plus intenses dorénavant. Car le SGN envisage de faire un « mada raid » pour sensibiliser et démontrer à la population les acquis du régime et la légalité démocratique et la légitimité de la présidence de Hery Rajaonarimampianina.

Si le camp adverse donne une image de plateforme éparse et désordonnée sans être moins loquace cependant, le SGN apparaît plus compact. Cela n’empêche que Louis Marius Rakotomanga relève que l’entourage du président Rajaonarimampianina lui donne des soucis en ce sens que, en toute connaissance de cause, cet entourage aurait dû prendre ses responsabilités et défendre le président de la République ; mais contrairement à cela c’est l’inertie et le mutisme. Et c’est la raison de la création de SGN.