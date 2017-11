Editorial

Ça a commencé avec les passeports. Suivant la tendance mondiale d’authentification de l’identité d’une personne par ses caractéristiques physiques (morphologiques), les Malgaches sont passés à la biométrisation de leurs passeports [1]. Un passeport biométrique inclut la prise d’empreintes digitales et d’une photo numérisée. Ainsi, en passant les frontières, nous sommes quelques fois invités à se faire prélever les empreintes digitales.

Puis, ça a été élargi aux permis de conduire. Le nombre de détenteurs de passeports malgaches étant faible par rapport à la population en général, et les points d’obtention de ce document étant assez limités, le passage au passeport biométrique s’est assez bien passé (sauf pour nos ambassades à l’extérieur qui ne sont pas ainsi équipées). Mais le nombre de personnes détenant un permis de conduire était plus important et nous avons connu une période plus compliqué de mise en conformité (longues queues, ruptures de stock, dates limites intenables et la corruption « facilitante » qui en a résulté…). Par ailleurs, en obtenant un nouveau permis de conduire biométrique, le conducteur malgache a pu constater le matériel nécessaire pour la biométrisation de ces documents administratifs : l’appareil pour la photo numérisée, la machine pour les empreintes digitales, l’ordinateur pour stocker ces données et la machine à imprimer le document en question, le tout sur fond numérique et électrifié. Il a aussi pu constater que le marché de la biométrisation est sans doute lucratif, une fois l’achat du matériel amorti, le reste n’est que profit.

Mais en lisant divers articles internationaux sur le vol de données personnelles (nom, prénom, date de naissance, numéro CNI entre autres), on est en droit de se demander si les données collectées pour l’émission d’un passeport ou un permis de conduire biométrique sont sécurisées, et si oui, où. L’autre aspect de la biométrisation qui inquiète est la fiabilité des données numériques et de l’électricité (c’est-à-dire, la perte de ces données pour cause de délestage ou dommage aux appareils les stockant). Enfin, on comprend qu’aux frontières, le passeport présenté s’affiche sur un écran d’ordinateur pour l’authentification, mais sans machine équivalent pour les policiers vérifiant les papiers de conducteur, on comprend que la biométrisation sert surtout à offrir un prétexte pour harceler ceux qui n’en ont pas. On se demande même pourquoi les permis ont été biométrisés.

La suite logique de la biométrisation est bien sûr la carte nationale d’identité. Voici le prochain chantier qui se profile… La tâche sera encore plus difficile, le nombre de détenteurs de CNI étant beaucoup plus grand que des détenteurs de permis de conduire et de passeports. La carte nationale d’identité est aussi obtenue dans un plus grand nombre de centres administratifs. Plus le nombre de détenteurs est grand, plus les moyens et la sécurité du stockage de ces données personnelles devient importants.

Car, par la CNI biométrique viendra la liste électorale biométrique. Vous auriez peut-être pu voir, récemment, au Kenya, comment les électeurs se faisaient prélever les empreintes digitales avant de voter. De quoi faire rêver. En fin de compte, l’établissement de la liste électorale ne peut (et ne devrait) pas être séparé de l’état civil. Outre les opérations de régularisation des actes de naissance des citoyens qui n’en ont pas (estimé à 1/3 de la population), il faut aussi marier l’octroi de la CNI avec l’inscription sur la liste électorale. Tout futur projet de biométrisation de la carte nationale d’identité prendra du temps et aura un degré de difficulté technique et financier important. Mais, étant incontournable, il devrait se faire dans la transparence, dans le calme [2], en sécurité et dans l’intérêt général, et espérons, le tout avant le cycle électoral de 2023.