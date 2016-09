Beaucoup de doléances pour assurer ses fonctions

Société

Gendarmerie nationale en séminaire

Les chefs de commandement des circonscriptions de la Gendarmerie nationale et officiers supérieurs et généraux de l’Etat-major général ont achevé le séminaire d’évaluation des activités et de réflexion pour améliorer davantage leurs performances ; en quelque sorte un rassemblement des chefs qui aura duré 5 jours pour faire un bilan. Apparemment le volet formation des éléments actifs de la Gendarmerie a été un des sujets sur lequel ils se sont penchés, dont le respect des droits humains ; la gestion des manifestations de foule de ces dernières semaines a été très critiquée voire condamnée par la société civile et la presse.

Le général Jean de Dieu Daniel Ramiandrisoa, Commandant en chef de la Gendarmerie nationale a focalisé le résumé du séminaire sur les problèmes rencontrés par ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions. L’insuffisance de moyens de locomotion comme les véhicules tout-terrain alors que le territoire est très vaste a été souligné. Les Gendarmes souhaitent qu’il leur soit alloué des véhicules tout terrain à la mesure des tâches auxquelles ils s’adonnent dans les districts et communes.

Dans le même registre des doléances, le général Jean de Dieu Ramiandrisoa note l’insuffisance et la vétusté des moyens de télécommunications sachant que le réseau de téléphonie mobile est encore limité et ne couvre pas tout le territoire national. Bizarrement et au grand étonnement de l’opinion, il a relevé aussi l’insuffisance des armements par rapport aux besoins sur le terrain car les « dahalo » disposent de plus en plus d’armes de guerre depuis ces derniers neuf mois. Et comme pour mettre en exergue les performances des Gendarmes et la stratégie adoptée, le Commandant en chef fait remarquer que durant ces neuf mois, le nombre de zébus volés a baissé de même que les actes de grand banditisme ; ceci ajoute-t-il grâce à l’application des « dina » dans lesquels il y a une collaboration étroite entre forces de l’ordre, autorités civiles et fokonolona, précisément les « kalony ».

Le principal obstacle dans l’instauration durable de la sécurité selon le Commandant de la Gendarmerie nationale, c’est la réticence ou la divergence de vue entre certains élus (maire et député et conseillers communaux) dans les districts éloignés et enclavés. Certaines autorités ne comprennent pas les atouts de l’inclusivité sinon qu’elles refusent tout simplement de collaborer avec les Gendarmes. Il a par ailleurs cité le cas du chef district de Manandriana dans la Région Amoron’i Mania qui s’oppose, d’après ses dires, à la mise sur pied de « dina » et ne collabore pas avec la Gendarmerie de sa circonscription. Souvent des conflits de compétence territoriale surviennent, empêchant l’instauration de la sécurité explique le général. En tout cas, il n’a pas oublié d’évoquer des mésententes ou incompréhensions entre juge et gendarme en charge des enquêtes. Bref, le séminaire a montré que la Gendarmerie nationale a ses limites et que des stratégies –qu’elle n’a pas dévoilé, seront développées « ho an’ny Tanindrazana ».