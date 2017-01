Barrage sur la RN 12 suite à une tentative de vindicte populaire

Société

Vangaindrano

Les commerces et le marché de la ville de Vangaindrano ont fermé ce 16 janvier 2017 et des barrages ont été dressés sur la route nationale RN12, à l’entrée comme à la sortie de la ville. Des éléments des forces de l’ordre de Farafangana et de Fianarantsoa sont venus en renfort à celles de Vangaindrano pour rétablir l’ordre. Un calme précaire est constaté par des correspondants de médias privés ce 17 janvier à Vangaindrano qui a donc connu une tentative de justice populaire dérivée en actes de vandalisme. A l’origine de cette situation, il y a eu tentative de récupération de la part des membres de « Dina » de trois individus, accusés d’être les auteurs du meurtre d’une jeune fille de 19 ans. Ces présumés meurtriers sont retenus dans les locaux de la Gendarmerie de Vangaindrano. Alors que les responsables de la Gendarmerie étaient en train de discuter avec le fokonolona associé au « Dina », un groupe d’individus a essayé de prendre d’assaut le campement de la Gendarmerie. Tirs en l’air et jets de grenades s’en sont suivis. Mais éparpillée, la foule s’en est pris par la suite aux commerces et au marché de la ville qui ont subi des actes de vandalisme ; le « bazar » de Vangaindrano a été saccagé. La foule a dressé des barrages sur la RN12, on ne sait trop pour quelles raisons. Est-ce pour empêcher les forces de l’ordre d’exfiltrer les trois individus ou est-ce pour empêcher l’arrivée des renforts des forces de l’ordre ? En tout cas, d’après les informations, le calme règne dans la ville.