Baisse du taux de réussite en perspective

Enseignement

Fin du Baccalauréat général

Les épreuves du baccalauréat se sont terminées hier 27 juillet, du moins en ce qui concerne l’enseignement général. Ceux qui passent le bacc technique reprendront les examens la semaine prochaine. Le Bacc 2017 a été marqué par un fort taux d’abandon et/ou d’absentéisme. De quoi envisager une énième baisse du taux de réussite.

Presque dans toutes les Circonscriptions scolaires (Cisco) de la Grande île, les responsables ont remarqué un taux de « participation » environnant les 90%. Certaines Cisco dans la région Amoron’i Mania ont même déclaré n’avoir eu que 89,7% de candidats présents sur la totalité de ceux inscrits cette année. La capitale enregistre le plus faible taux d’abandon et d’absence avec près de 2,5 à 5% selon la majorité des centres d’examens. Toutefois, avec les quelques 74 577 candidats inscrits à Antananarivo et ses environs, près de 3 700 candidats seraient donc d’ores et déjà recalés. L’on avait souligné auparavant que depuis ces dernières années, les taux de réussite aux examens officiels n’avaient cessé de chuter. Le ministère de l’Education nationale vient même de publier le taux de réussite nationale pour l’examen du Bepc ou Brevet d’étude du premier cycle de cette année. Ce taux ne dépasse guère les 50%. En effet, seuls 33,8% des 329 285 inscrits au dernier examen du Bepc ont réussi à décrocher ce diplôme.

Causes et conséquences

Du coté des apprenants, bon nombre d’entre eux ont déploré à la sortie des salles d’examen les difficultés des sujets qui leurs ont été soumis. En ce qui concerne le Bacc 2017, après la première épreuve du premier jour, nombreux ont été ceux qui ont fait part de la difficulté de la réflexion en philosophie. Il en est de même les jours suivants avec les épreuves de mathématique et de physique chimie. Un candidat avait même fait parler de lui en accusant la difficulté du sujet, remettant sa feuille de copie vierge et abandonnant la salle et le bacc en même temps au Lycée moderne Ampefiloha. Lors des examens du Bepc, certains enseignants avaient déploré le fait que les sujets étaient trop difficiles. De l’autre, on s’interroge si ce n’est pas tant les sujets qui sont difficiles mais le niveau des étudiants qui a baissé. Quoi qu’il en soit, les résultats sont les mêmes. Au-delà de la baisse du taux de réussite, de l’intelligence des apprenants ou du niveau des enseignants, c’est également les capacités et les aptitudes de la génération future qui en pâtissent.