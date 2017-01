Baisse de récoltes et hausse de prix

Economie

Riziculture

Les riziculteurs des Hautes Terres se plaignent de la baisse de récoltes de riz précoce ou « Vary aloha » pour cette année 2017. A cause de l’absence de pluie due au changement climatique qui entraine l’assèchement des sources d’irrigation des rizières, la qualité des récoltes se dégrade et la quantité en est également affectée ; on prévoit une baisse de 20% pour la région Analamanga.

Le ministère auprès de la Présidence, en charge de l’Agriculture et de l’Elevage confirme que cette prévision à la baisse est due à la sècheresse qui sévit la région. La production agricole, notamment pour le riz de pleine saison ou « Vaky Ambiaty » de cette année connaîtra un retard de deux mois. Les récoltes n’auront lieu qu’au mois de juin au lieu d’être au mois d’avril. Les riziculteurs sont actuellement dans la période de labour, pourtant, cela aurait dû commencer au mois de décembre.

La région Alaotra-Mangoro subit également les conséquences des aléas climatiques, notamment la production de Makalioka qui a besoin d’une quantité de pluie abondante avant la période de récolte, au mois de mai.

De ce fait, une hausse de prix est constatée sur le marché local. D’abord, pour le paddy où le prix du kilo est passé de 500 à 700 Ariary. Ce qui fait flamber le prix du riz également ; le « kapoaka », (équivalent à la quantité d’une boîte de lait concentré sucré) en est au prix de 500 à 550 Ariary chez certains commerçants. Par ricochet, l’importation de riz va sûrement être boostée pour répondre aux demandes du marché.