Augustin Andriamananoro dans le collimateur des autorités

Les ennuis ne font que commencer pour Augustin Andriamananoro après le coup de théâtre dans les locaux de la station de télévision Viva du 22 septembre où Augustin Andriamanaoro était à deux doigts d’être arrêté ou d’être enlevé selon ses proches. Très tôt dans la matinée de 23 septembre, son domicile a été perquisitionné et il était question de l’arrêter. Mais il était introuvable. Les autorités lui reprochent d’être derrière les manifestations de protestation de Soamahamanina contre l’exploitation aurifère des Chinois.

Ses proches prennent sa défense en avançant qu’il est originaire de cette localité donc son intérêt pour le sort de la terre et de ses habitants est tout à fait légitime. Ce n’est pas parce qu’il est politicien proche d’Andry Rajoelina qu’il n’a plus le droit d’avoir des opinions citoyennes et qu’il n’a pas le droit de manifester en tant que citoyen. Car à première vue, ses ennuis avec les autorités concernent sa présence au côté des manifestants de Soamahamanina. Plus tard les autorités changent de version en informant que l’affaire concerne une ou des armes volées. Sauf que cela coïncide avec sa présence à Soamahamanina.

A ce rythme, il se pourrait qu’Augustin Andriamananoro aille rejoindre le maquis comme le sénateur Lylison censé être introuvable jusqu’ici et dont les péripéties de l’arrestation ressemblent sur certains points à celles de l’ancien ministre. En tout cas, deux leaders du mouvement « Vona Soamahamanina » ont été placés en détention préventive à Antanimora selon des sources proches du mouvement.