Aucune solution à court et moyen terme pour le délestage

Energie

Jirama

Le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier avoue son impuissance face au délestage et tous les autres problèmes de la Jirama. Il reconnaît que le délestage s’amplifie et n’est pas prêt de s’arrêter. Le problème de délestage monumental de ces derniers jours est imputé au retard d’acheminement de gazole. Ce qui est normal quand on est mauvais payeur. D’après le ministre des Finances, l’Etat doit onze milliards d’ariary et que les institutions et ministères concernés verront leur budget réduit en fonction de leur facture impayée. En attendant le Premier ministre pour sa part annonce qu’il va veiller personnellement à l’acheminement du gazole. On ne sait pas trop ce qu’il entend par là car à l’entendre on dirait qu’il s’agit d’un problème d’embouteillage alors qu’il s’agit d’un défaut ou de retard de paiement de la part de la Jirama envers les fournisseurs de gazole.

Mais même face au problème incessant de la Jirama et malgré la réclamation de tous (ou presque), aucun haut responsable ne veut rendre public les contrats de la Jirama envers leurs différents prestataires. Selon les indiscrétions, la Jirama paierait dans les 60 millions d’ariary par mois pour la location d’un groupe électrogène et en même temps prend en charge toutes les dépenses liées au fonctionnement de ces groupes : gazole, entretien divers, pièces détachées, assurance, transport, installation… A la fin du contrat ou à l’arrêt du contrat, la Jirama a l’obligation de remettre en l’état, c’est-à-dire, à neuf ces groupes qu’elle a loué. Donc, c’est tout bénéf pour les propriétaires de ces groupes qui n’ont qu’une chose à faire : acheter des groupes électrogènes et attendre. Actuellement, la Jirama loue 196 groupes électrogènes.