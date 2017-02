Société

Blanchiment de capitaux

« Apparemment il n’y aurait aucune corruption à Madagascar car il n’y a aucune sanction » ironisent les partenaires internationaux du service de renseignement financier, SAMIFIN (Sampandraharaha miady amin’ny famontsiambola), une organe de lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme le BIANCO (Bureau indépendant de lutte anti-corruption), le SAMIFIN se plaint de l’absence de sanction à l’encontre des contrevenants. Sur les 130 dossiers transmis au Tribunal par ce service en 2016, à peine 3 ont été sanctionnés et encore. Quelques 90 millions d’Ariary ont été soupçonnés d’être d’origine douteuse en 2016 contre 40 millions d’Ariary en 2015.

Lamina Boto Tsara Dia, directeur général du SAMIFIN constate que tout l’argent dépensé et tout le temps passé à concevoir des lois, à compléter des dossiers et à faire des enquêtes sont des gaspillages inutiles si on continue à ne pas appliquer la loi. Cela ne sert à rien d’écrire des textes de lois que la justice ne va pas appliquer. Jusqu’ici et depuis un bout de temps, aucune sanction contre aucun auteur de détournement de biens publics et grands trafiquants. Tous les suspects (avec des dossiers solides) transférés au Tribunal sortent libres se plaignent le SAMIFIN et le BIANCO. A part les voleurs de poules et les administrateurs de facebook bien sûr !

« Il faut des résultats concrets »

En tout cas, à la suite de cette piètre performance constatée conjointement par le SAMIFIN et des experts de la Banque mondiale et de l’organe régional de lutte contre le blanchiment en Afrique du sud et de l’Est (ESAAMLG) -auquel Madagascar fait partie, des recommandations et directives seront communiquées et doivent être appliquées ; faute de quoi Madagascar sera sanctionné. Lamina Boto Tsara Dia précise que dès ce mois de février jusqu’à la fin de l’année, Madagascar devra se conformer scrupuleusement à ces directives et obtenir des résultats concrets sinon l’île rejoindra la liste des pays classés « zone grise », c’est-à-dire le groupe des pays à risque financier de blanchiment d’argent. Ce qui impacte négativement sur la crédibilité financière, sur les des transactions avec Madagascar mais aussi sur les changes.

Pour améliorer ses performances, le premier responsable du SAMIFIN réitère que la solution première est la mise en œuvre du « pôle anti-corruption » et l’élaboration et l’adoption d’un projet de loi sur le « recouvrement des avoirs illicites ». Ceci dit, les formations des agents du SAMIFIN et leur étroite collaboration avec les institutions financières et les banques qui souvent sont hésitantes voire réticentes (pour ne pas dire complice pour certaine), sont impératives, note-t-il. D’après lui, certains gestionnaires de compte des établissements bancaires ne s’empêchent pas d’informer les clients douteux de la surveillance de leurs comptes par le SAMIFIN, ajoute Lamina Boto Tsara Dia.