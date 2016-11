Aucun impact sur le Sommet de l’OIF

Société

« L’incident » de l’A&C vu par Michaëlle Jean

Michaëlle Jean, Secrétaire générale internationale de la francophonie (OIF) a déclaré son soutien aux autorités malgaches dans le cadre de la préparation du Sommet à Antananarivo. « Ne laissons pas ce genre d’incident nous détourner de nos objectifs » a-t-elle annoncé en commentant l’explosion sur le chantier de l’hôtel A&C Ivato. « Cet incident n’aura aucun impact sur le Sommet rassure-t-elle. Notons qu’elle est dans nos murs depuis le 1er novembre 2016 dans le cadre de l’évaluation de l’avancement des travaux à Madagascar pour l’accueil du prochain sommet de la Francophonie qui se tiendra à Antananarivo du 22 au 27 novembre prochain.

L’explosion qui a blessé 2 ouvriers a largement été commentée depuis. Pour certains proches du pouvoir, le rapprochement est vite fait : ils accusent ni plus ni moins l’ancien chef de la Transition et ses proches d’être derrière cet « acte de terrorisme pour saboter le Sommet » selon eux. Ce que réfutent catégoriquement les proches d’Andry Rajoelina qui a d’ailleurs reçu l’ambassadeur de France à son domicile à Ambatobe ce 03 novembre. Les proches de Andry Rajoelina qualifient cette explosion de « cinéma » pour accuser l’ancien homme fort de la Transition de tous les maux et de détourner l’attention du public sur la faillite de la gouvernance du HVM selon eux.

Rappelons que depuis l’avènement de ce régime, deux grandes explosions ont eu lieu, lors de la cérémonie d’accession au pouvoir de Rajaonarimampianina et lors de la dernière fête nationale faisant des morts et des blessés, mais les enquêtes (déclarées ouvertes depuis) n’ont mené à rien. Du temps de la Transition aussi, le général Richard Ravalomanana, farouche serviteur d’Andry Rajoelina passait ses journées à désamorcer des bombes partout ce qui lui a valu le surnom de « Richard bombe » à l’époque. Mais aucune enquête sérieuse n’a été menée aussi. En tout cas, les derniers développements connus des enquêtes relatives à l’explosion du 26 juin dernier sont que des suspects ont fui à l’étranger et que la poursuite des investigations est ainsi difficile sinon fastidieuse.