Aucun arrêté n’a été pris jusqu’ici pour les maires de Toamasina et de Mahajanga

Gouvernance

Suspension des maires Mapar

Selon Lucien Randriarimanana, directeur général de l’Administration territoriale au sein du ministère de la Décentralisation, « aucune décision de suspension n’a encore été prise à l’endroit des maires des communes urbaines de Mahajanga, Mokhtar Andriatomanga et de Toamasina, Elysée Ratsiraka. D’ailleurs, aucun dossier de demande de suspension du maire de Toamasina, contrairement à celui de Mahajanga, n’est entre les mains du ministère jusqu’à ce jour », déclare-t-il. Le maire mis en accusation et objet d’une suspension à l’issue d’une délibération du conseil municipal dispose des droits de défense devant le Conseil d’Etat. Pour rappel, ces deux maires sont tous les deux issus du parti Mapar d’Andry Rajoelina.

A beaucoup d’égards, les explications de ce haut cadre de la Décentralisation rejoignent celles de la juriste Sahondra Rabenarivo. D’après cette dernière, suspension n’est pas déchéance et il y a un processus et des démarches à respecter si jamais un conseil municipal veut suspendre un maire en vue d’une déchéance.

Réagissant aux multiples et différents commentaires qui entourent les problèmes de gouvernance auxquels sont confrontés plusieurs maires, Sahondra Rabenarivo apporte des points de vues techniques autant pour éclairer l’opinion publique et les électeurs, que pour prévenir toutes dérives qui tendraient à voler la voix du peuple si jamais on se hâterait de désigner une délégation spéciale en remplacement des maires qui seraient déchus. « Le peuple étant souverain dans son choix du maire, sa destitution et son remplacement en dehors du processus légal et d’un scrutin démocratique consistent (tout simplement selon la rédaction) et essentiellement à voler la voix du peuple, note Sahondra Rabenarivo. « Le MAPAR est pourvu de juristes chevronnés capables de monter la défense de leurs maires suspendus ou déchus auprès de la juridiction administrative applicable. Il s’agit ici d’éclairer l’opinion publique sur les règles applicables et non de monter une telle défense, précise-t-elle dans une de ses réflexions parvenues à la rédaction de notre journal.

D’après cette juriste, une « suspension » ne signifie pas une « vacance de poste » justifiant de la nomination d’une délégation spéciale. Par ailleurs, il y a une différence avec le régime applicable aux vacances de poste de membres du conseil municipal (article 110) où le suivant de la liste est désigné en remplacement d’un conseiller (et si la liste est épuisée, il faut une élection partielle dans les 120 jours). Pour le maire, il y a élection et pas succession du 2nd de la liste. En cas d’empêchement autre (voir articles 122 à 130 de la loi 2014-020 qui contiennent les clauses sur les vacances de poste de maire), le maire est remplacé par le Premier Adjoint, explique cette femme de loi.

Le maire a droit de saisir le Conseil d’Etat

Selon la loi, le maire soupçonné de faute grave est convoqué devant le conseil municipal pour donner des explications sur les faits qui lui sont incriminés. Si le conseil est persuadé qu’il y a faute grave de gestion, la délibération est consignée dans un procès-verbal qui est transmis pour contrôle de légalité auprès du représentant de l’Etat, en l’occurrence le préfet ou le chef de district. Ce représentant de l’Etat ne juge pas le fond du dossier mais examine le respect de la légalité des démarches et procédures des parties et émet des réserves en cas de constat d’illégalités. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation qui tranche : suspension ou non. Dans l’affirmatif, le ministre de l’Intérieur prend un arrêté qui suspend le maire pour un mois. Seul le Premier ministre peut prolonger cette suspension jusqu’à trois (3) mois s’il l’estime nécessaire ; mais la suspension doit être motivée et l’intéressé notifié.

Les arrêtés de suspension doivent être motivés et les intéressés peuvent porter recours devant le Conseil d’Etat dans les 10 jours de leur notification. Les maires ne peuvent être déchus qu’à la suite d’une condamnation de justice, suivi d’un décret pris en conseil des ministres et pour les motifs cités à l’article 126 et 257-261 de la loi 2014-020. Cette liste de motifs est extrêmement limitative (inéligibilité ou omission de déclaration au moment de se porter candidat). Tout comme les arrêtés de suspension, les décrets de déchéance doivent être motivés et les intéressés peuvent porter recours devant le Conseil d’Etat dans les 10 jours de leur notification.

Remplacement de maire

En cas de vacance de poste (par déchéance, démission ou décès ou autre empêchement), il est procédé à une élection dans les 120 jours de la date du jugement du tribunal administratif constatant la vacance de poste. L’intérim est assuré par une « délégation spéciale ».

Si les motifs de destitution sont clairs et précis, au maximum, l’organe délibératif de la commune peut mettre un maire en accusation, mais ni cet organe ni le ministère de l’intérieur, ne peut prononcer jugement. Seule la juridiction compétente peut décider d’une déchéance. Cette juridiction est la mieux placée pour considérer les motivations réelles des membres du conseil municipal, le fondement de leur accusation et les moyens de défenses du maire.

Par le passé, nous avons vu tout prétexte pour déchoir des maires et les remplacer avec des délégations spéciales. Ce n’est pas parce que c’était une pratique courante à une époque que c’est légal aujourd’hui.