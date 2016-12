Au village des Peaux-Rouges….

Editorial

Dans la tribu des Peaux-Rouges qui vit sur la Grande Ile, le clan des Ecrevisses Marbrées est dans la tourmente. Un de ses porte-paroles favoris, Mouton Beau Parleur, est en train d’être sérieusement inquiété par la justice. Officiellement, la raison serait le rôle perturbateur qu’il aurait joué dans la résistance à l’exploitation aurifère que le clan des Visages Jaunes a tenté de mettre en place au Beau-Village-Qui-Rend-Nostalgique. Dans les coulisses, ceux qui enragent d’avoir perdu les cadeaux promis en échange de l’exploitation par les Visages Jaunes, peuvent être tentés de chercher un bouc émissaire pour se venger de toutes ces contrariétés. Officieusement, on peut penser que le clan d’Écureuil Sautillant se met en ordre de bataille pour faciliter sa réélection à la tête de la tribu. Il s’agit donc pour lui de faire le ménage, et de fragiliser tous les clans qui pourraient être tentés de s’y opposer dans les deux ans à venir.

Lapin Prétentieux, le chef du clan des Ecrevisses Marbrées, reste pour le moment dans le silence. Il fait semblant d’être bien élevé, car il espère revenir par la grande porte du tipi après en voir été jeté par la fenêtre. Mais comme il avait déjà démontré à maintes reprises son caractère de garnement sans beaucoup d’éducation, on peut imaginer l’état de fureur contenue dans lequel il doit se trouver. En effet, sous ses airs de professeur affable et sympathique, Écureuil Sautillant a montré en trois ans une audace sournoise qui est en train de faire suer à grosses gouttes Lapin Prétentieux et son entourage direct.

Dès le début, il a d’abord manœuvré pour faire tomber Chouette Hurlante de son perchoir. Ensuite, il a sorti de derrière les fagots une majorité qui lui a permis de contourner les dispositions de la Loi sacrée de la tribu. Il a donc pu éviter l’application à la lettre d’une loi qui l’aurait obligé à nommer Lapin Prétentieux comme Grand Vizir. Puis il a commencé à intimider les soutiens financiers de Lapin Prétentieux, telle que Vipère Bleutée, ou à obtenir également l’accès au liquide de leurs bourses, comme celles de Vautour Frimeur du clan tout-puissant des Orientaux. Maintenant, Écureuil Sautillant est passé à la phase suivante, qui consiste à rabattre le caquet des grandes gueules du clan des Écrevisses, du moins les quelques rares qui ne se sont pas précipitées pour retourner leur fourrure contre la promesse d’un peu plus de fourrage. Ainsi, après avoir intimidé Zébu Belliqueux (qui a depuis disparu de la circulation), c’est maintenant le tour de Mouton Beau Parleur de se faire remonter les bretelles. En attendant les prochains candidats.

Danse de peaux-rouges avec spectateurs occidentaux. Vail Jefferson (actif vers 1821)

L’observation de la vie de notre tribu depuis beaucoup de lunes permet de se souvenir de tous les exactions, abus, crimes et délits perpétrés par le clan des Écrevisses Marbrées, il n’y a pas si longtemps de cela. Avec le soutien du clan des Visages Pâles à la langue fourchue, il a renversé Vache Laitière Arrogante à la tête de la tribu. Ensuite, ils ont fait main basse sur les ressources du pays, au bénéfice de toute une clique de rapaces et de charognards sans scrupules. Pour accéder au pouvoir puis protéger leurs rapines, ils ont fait taire les hurlements des Loups Légalistes à coups de menaces, d’emprisonnements, de répression, de manœuvres sanglantes (Lundi noir, Samedi rouge) et de morts. La brutalité bestiale des gros bras comme Zébu Belliqueux ou Dingo Bavard (qui a fini par se taire prudemment après une évacuation médicale au pays du clan des Créoles) a été mise à profit pour imposer la férule du clan des Écrevisses Marbrées sur l’ensemble de la tribu. Le tout, sous le regard bienveillant de Chouette Hurlante depuis l’arbre de l’Injustice, avec l’appui loyal de Hibou Dégarni sur l’arbre de l’Insécurité Publique.

Mais il faut croire à la loi du karma, traduite par les Malgaches en « ny tody tsy misy fa ny atao no miverina ». Aujourd’hui, le clan des Écrevisses Marbrées s’offusque de la persécution qu’il serait en train de subir, en oubliant leur comportement de décivilisés sans foi ni loi, et ce pendant cinq ans. Amnésie ridicule et coupable !

A-t-on entendu Mouton Beau Parleur, Chouette Hurlante et Perroquet Langue Fourchue (aujourd’hui député de la 5ème colline) faire des remarques quand la bouquiniste Haja a eu le crâne fracassé par une balle lors des répressions à Ambohijatovo ? Les a-t-on entendu protester lorsque la répression des manifestations d’opposants du côté d’Anosy a causé des blessés par balle, blessures que Hyène Langue Fourchue (élu « Ministre de la défense » par les putschistes du clan des Taureaux Abrutis) avait hypocritement attribué à des « chocs contre des voitures »… Les a-t-on entendu quand Bambinette Ecervelée s’amusait à désigner des commanditaires d’attentats suivant la méthode pifométrique, et annoncer par exemple que les cerveaux des bombes artisanales étaient le clan des cinq Zébus placides, ou encore Zébu Sucré ? Les a-t-on entendu quand Perruche Vindicative (une des grandes gueules du clan des Charognards Avides qui siège du côté du grand lac) a fait jeter un innocent en prison pour une histoire de parking ? Les a-t-on entendu lors de l’arrestation en pleine nuit du Grand Chef peau-rouge Cheval Ardent, et de sa compagne de lutte Colombe Courageuse ?

« Quel intérêt de revenir sur l’histoire de la crise de 2009 » … « Quel intérêt de parler de Lapin Prétentieux » … me rétorqueront le clan des Hyènes Idolâtres. Ce clan souhaite en effet effacer de l’histoire de la tribu les avanies subies à cause du Clan des Écrevisses. Mais qu’il soit clair que ni Chouette Hurlante, ni Lapin Prétentieux, ni qui que ce soit du clan des Écrevisses Marbrées, n’a de légitimité pour se plaindre actuellement de ce qu’ils ont eux-mêmes fait subir aux autres, il n’y a pas si longtemps. Qu’il s’agisse d’atteintes aux droits de l’homme, de violations de la démocratie, et de toute accusation ronflante dont ils aiment accabler le clan d’Écureuil Sautillant, tout en étant amnésique sur leurs propres turpitudes.

Nous allons donc nous abstenir de toute émotion inutile à cause de cette actualité de 2016, qui ne fait que nous rappeler celle de 2009. Et même si le vieux Peau-Rouge que je suis est loin d’être un fan d’Écureuil Sautillant (et de ses amies Gloutonnes Affamées), je ne vais pas désapprouver qu’il se fasse l’instrument de la loi du karma. En lui rappelant cependant que cette loi s’appliquera également à lui un jour. L’amitié de Buffle Fanfaron, spécialisé dans la répression et l’intimidation des opposants et de la presse, ne lui offrira pas de protection éternelle.

D’ailleurs, je constate que Buffle Fanfaron vient d’être récompensé par une étoile de plus sur son képi, tout comme plusieurs membres de son clan chargé de veiller sur la sécurité de la tribu. Est-ce un encouragement envers Buffle Fanfaron et ses compères à persévérer dans leur incompétence ? On se demande toujours ce qui motive ces promotions, au vu de l’inefficacité de ce clan dans le travail « à lui dévolu », pour emprunter le style ampoulé et lourdingue de Coyote Déloyal, un des anciens scribes au service de Lapin Prétentieux et de Vipère Bleutée, avant de les trahir au plus offrant.

Ugh…. Grizzly Rancunier a parlé.