Au moins une trentaine de victime d’une épidémie à Befotaka Sud

Santé

Santé publique

Quelle est l’épidémie qui fait ravage à Befotaka Sud ? Une épidémie « mystérieuse » ou la peste. Ce qui est sûr c’est qu’elle a fait pas moins d’une trentaine de victime en quelques semaines. Le ministère de la santé ne donne aucune information officielle à ce sujet mais a néanmoins envoyé des équipes sur place avec l’Institut Pasteur.

Le député élu de Befotaka Sud, Maroriky affirme pour sa part que c’est la peste qui sévit dans sa circonscription. Mais comme il n’est ni médecin, ni laborantin de l’Institut Pasteur, c’est un peu difficile de confirmer ses dires. Ce député rapporte en plus que l’absence d’infrastructures sanitaires aggrave la situation. Une raison pour laquelle le personnel médical envoyé par le ministère de la santé a tout le mal du monde à travailler correctement selon lui. Il faut marcher des dizaines de kilomètres à pied, jusqu’à 60 km pour atteindre les malades.

On a beau scruter ligne par ligne, mot par mot le compte rendu du Conseil du gouvernement hier 6 décembre 2016 pour voir si par miracle ils ont abordé ce genre de question. Que nenni. Il n’y avait que des adoptions de projets de loi et des communications verbales sur tout et n’importe quoi. Le ministère de la santé publique, le principal concerné a préféré faire adopter un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Académie Nationale de Médecine de Madagascar. Aucun mot, aucune phrase sur l’épidémie de Befotaka Sud. Et dire que tout ce beau monde a juré que toutes leurs actions auront des impacts directs sur la vie de la population. En voila des exemples concrets ! C’était comme au bon vieux temps de la révolution socialiste, des villages entiers sont rayés de la carte ravagés par le bemangovitra mais on fait comme si de rien n’était, comme maintenant !