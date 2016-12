Augustin Andriamananoro arrêté en plein enterrement

Politique

Augustin Andriamananoro, ancien ministre de la Transition et natif de la région Itasy, est dans les cellules des forces de l’ordre de Miarinarivo. Il a été arrêté ou kidnappé c’est selon. Une chose est sûre, un nombre important d’éléments de forces de l’ordre a arrêté l’ancien ministre Augustin Andriamananoro qui a assisté aux obsèques de sa belle-mère à Itaosy. Ses proches et membres de sa famille politique crient au scandale et dénoncent le « kidnapping » de l’ancien ministre. Kidnapping car les forces de l’ordre qui l’ont arrêté n’ont présenté aucun papier administratif, aucun mandat quelconque selon ses proches mais parlent d’ordre venu de haut lieu.

Proche d’Andry Rajoelina, considéré même comme son bras droit ou son bras armé après la « trahison » du camp Rajaonarimampianina, Augustin Andriamananoro, ancien ministre des postes et des télécommunications est un membre influent du MAPAR. Accusé, à tort ou à raison, d’être derrière les manifestations contre l’exploitation aurifère chinoise de Soamahamanina, Augustin Andriamananoro s’est défendu en affirmant qu’il s’associe aux manifestants en tant que natif de la région. Il a déjà été à deux doigts d’être arrêté dans les locaux de la station audiovisuelle VIVA il y a quelques mois et a apparemment filé en douce depuis. Ses adversaires qui sont ses anciens amis ont cherché le bon moment et les funérailles des proches semblent être ce bon moment.

Il reste aux tenants du pouvoir de mettre la main sur le sénateur Lylison, Augustin Andriamananoro et Alain Ramaroson étant déjà sous contrôle.