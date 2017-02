Après les intempéries, la sécheresse

Editorial

Le 04 février 2016, je publiais une opinion sur la maîtrise des eaux comme signe de développement. Nous vivions à ce moment-là à Antananarivo les intempéries qui ont causé inondations, éboulements, ruptures de digues… Pendant ce temps, il y avait dans le Sud une sécheresse. Maintenant, c’est l’inverse, la sècheresse en hauts plateaux, trop de pluie à l’Ouest et une bonne pluviosité dans le Sud.

Inondation (Soavina Atsimondrano, Antananarivo)

Je pense que l’opinion de 2016, ré-éditée ci-dessous, est toujours d’actualité, notamment parce que les fiches de projets structurants préparées pour la conférence des bailleurs de décembre 2016 n’incluaient aucun projet visant la captation, la canalisation, le drainage ou tout simplement l’optimisation de la pluviosité à Madagascar. Les projets en infrastructures, à l’exception du canal des Pangalanes, concernent uniquement les routes et les ports. Les projets en eau et assainissement incluent un nombre de « pipelines » et de puits dans les régions d’Anosy et Androy. Un des deux projets agricoles concerne des infrastructures hydro-agricoles dont la localisation n’est pas précisée, pour un coût de 136 124 772 USD dont 74 687 000 USD sont déjà acquis des bailleurs et 61 437 771 USD qui restaient à obtenir à la Conférence (fut-ce la cas ?). Ce qui semble traduire le fait que nos dirigeants ne considèrent toujours pas la maîtrise des eaux pour l’agriculture, la consommation, l’électrification, l’urbanisme et le bien-être des populations, comme valables projets de développement.

Dans les pays avancés, on ne dépend plus, pour sa survie, que de l’eau tombée du ciel. Au contraire, les rivières sont détournées et des kilomètres de canaux et digues construits pour arroser de vastes champs. De même, la pluie/la neige est barrée, détournée ou captée, préservée dans des lacs artificiels et réservoirs pour la consommation humaine. Il est rare que la pluie, s’écoulant dans les rivières et fleuves, ne soit pas exploitée à plusieurs reprises (pour l’irrigation, la consommation, l’électrification, l’industrie) avant d’être déversée, sous forme certes plus polluée, dans la mer. À Madagascar, l’eau se déverse intouchée, sauvagement, dans la mer, emportant avec elle la terre rouge que la végétation n’arrive plus à retenir.

Carte de situation d’une étude hydrolodique (Avril 1958)

Est-ce vraiment possible que les derniers travaux d’ingénierie hydrologique d’inspiration purement malgache datent d’Andrianampoinimerina ? Que les grands chantiers de canalisation, de digues, de lacs artificiels datent de la période coloniale (Canal des Pangalanes (1896) et du canal Andriantany, mis à dur épreuve aujourd’hui (1914-1932) ?). De même les lacs artificiels comme Mantasoa (1936), Mandroseza, Ivato, Ambohibao qui datent plus ou moins de la même période ? Que seule l’impulsion des bailleurs de fonds par la suite a amené de modestes améliorations (Marais Masay, BPPAR/APIPA) ? Tout cela, malgré la population qui double, triple, quadruple.

Et pourtant, l’abondance de l’eau se fait sentir de manière de plus en plus aïgue, si ce n’est que par la destruction qu’elle emmène : routes pulvérisées, rizières détruites ou ensablées, rivières -et donc eau dite potable- boueuses. Ailleurs, l’eau est rare, sinon inexistante, conduisant à des périodes de sécheresse et de disette, que les observateurs caractérisent avec une certaine nonchalance de récurrentes, presque normales… On y fait face avec les vivres et les citernes d’eau, sans le moindre souci de solution pérenne.

Dans un pays comme le nôtre où la saison des pluies est (était ?) prévisible, on ne construit pas (plus ?) les routes de manière à canaliser et évacuer l’eau. On tiptop, année après année, les mêmes trous créés par le même manque de drainage. Les zones irriguées sont maintenant inondées, tandis que le reste du pays qui attend la pluie du ciel pour planter le riz prie que les intempéries caractéristiques du mois de février seront absentes cette année. Les déversements des collines d’Antananarivo vers la plaine et donc vers le canal Andriantany et vers la rivière Ikopa sont exacerbés par la croissance de la population, le remblai et les constructions sur tout mètre carré disponible, arrachant au passage toute végétation qui pourrait retenir les eaux (et les boues) par la suite.

Le potentiel hydroélectrique est inexploité. Les rizières irriguées ne drainent plus et sont inondées. Le Nord se trouve sous l’eau et la RN4 coupée. Le Sud est dans la sécheresse et le kere. Et tout cela sans un vrai cyclone de grande envergure depuis quelques années. Il ne s’agit pas de réparer et tiptopper le peu qui existe, il faut construire du grand et du nouveau. L’urgence n’est plus à prouver, mais où sont nos ingénieurs ? Nos visionnaires ? Nos dirigeants ?