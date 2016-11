Application de la Taxe de Résidence

Gouvernance

Projet de Loi des finances 2017

D’après le projet de loi des Finances pour 2017, de nouvelles taxes seront instaurées et mises en vigueur, notamment pour les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Si le Sénat et l’Assemblée Nationale votent pour l’amendement du projet, la taxe de résidence sera appliquée pour l’année 2017.

Cette taxe oblige tout citoyen âgé de 21 ans et 60 ans à payer auprès de la Commune, la taxe de résidence pour le développement, qui s’élève à 5000 Ariary par an. Cette taxe de résidence a déjà été citée dans la loi 2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) mais son application est prévue pour l’année 2017.

Des dispositions spécifiques

Certaines catégories de personnes ne sont pas concernées par la taxe de résidence, d’abord les personnes infirmes et les personnes indigentes, reconnues par les autorités. En sont exemptés également les étudiants inscrits et les personnes âgées de 25 ans et plus, n’étant pas en activité professionnelle. En outre, le tarif sera réduit de moitié, pour l’une de personnes dans un couple marié, pour les personnes déjà soumises à l’impôt sur les revenus, à l’impôt synthétique ou à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés prévus par les dispositions du Livre I Partie I du Code général des impôts. Ces personnes devraient disposer de papier justificatif : carte fiscale, certificat de travail ou autres pièces justificatives.

Si le projet est adopté, chaque citoyen concerné devrait approcher le bureau de la Commune ou du Fokontany où il réside, chaque année, avant le 15 janvier.

« On entend souvent parler des conflits entre les différentes entités et le Fisc, avec cette nouvelle taxe, on peut s’attendre à tout. En tant que citoyen, il est clair d’être un contribuable modèle. Si le gouvernement et les dirigeants témoignent de leur bonne volonté d’améliorer, nous honorerons nos contributions, mais si la situation est pareille, je ne vois pas comment nous pouvons avancer. D’autant plus que la corruption au sein des CTD est toujours aussi grave » selon l’avis d’un magasinier.