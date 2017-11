Appel au respect de son indépendance

Politique

C’était hier lors de la signature de convention de partenariat entre l’Ambassade de France et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui s’est tenue au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) que le président de cette commission, Hery Rakotomanana, a plaidé l’indépendance de la CENI. Durant son discours, ce dernier a rappelé les dispositions législatives qui vont dans ce sens. « Faut-il le rappeler que la CENI est une institution indépendante, qui au regard de l’article 6 de la loi n°2015-020 qui la régisse, « (…) n’entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l’Etat(…) » mais surtout « (…) les membres de la CENI ne reçoivent aucune instruction dans l’exercice de leurs fonctions, ni ne sollicitent d’instruction, d’ordre ou d’injonction d’aucune autorité publique, privé ou politique » a souligné Hery Rakotomanana. Avant de poursuivre que « cette indépendance est sacrée puisque garante de la crédibilité de notre institution et du processus électoral en cours. Donc, nous crions haut et fort que la CENI n’a de supérieur que la Constitution et les lois en vigueur, pour assurer un processus paisible et apaisé. ». La CENI réclame dans les meilleurs délais l’aboutissement du projet de loi de révision du cadre légal des élections qu’elle a transmis à l’Exécutif et qui devrait être voté au Parlement lors de cette session. En parallèle, le président de la CENI a également réclamé à ce que « les dates des élections présidentielles de 2018 soient fixées une bonne fois pour toute, pour que tout le monde se focalise vers les élections mais non pas à des tergiversations improductives ». Cet appel devant les partenaires internationaux de la CENI ainsi que devant la société politique lors de la signature de la convention en vue de la participation de la France à hauteur de 300 000 euros dans le Basket Fund semble être une réponse de la CENI à une révision probable des attributions de cette commission en vue des élections. Une probable révision à la baisse des attributions, et donc une révision et de la marge de manœuvre de la CENI, que nous avons déjà rapporté il y a quelques temps.