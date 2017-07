Andriambololona Vonintsalama, première femme ministre des finances

Politique

Gouvernement

Andriambololona Vonintsalama, ancienne Secrétaire Général du ministère des finances du temps du ministre Hery Rajaonarimampianina est nommée grand argentier pour remplacer Gervais Rakotoarimanana, démissionnaire. Première femme malgache nommée à ce poste, cet inspecteur du Trésor est fonctionnaire de ce ministère qu’elle dirige depuis 35 ans. Directeur général du Trésor durant la deuxième république de 1996 à 2003, elle a été mise à l’écart pendant le régime de Ravalomanana pour reprendre le poste de Secrétaire Général de 2009 à 2015. Elle connaît très bien donc les arcanes de la finance publique dont la relation avec les bailleurs de fonds.

La passation de service entre l’ancien et le nouveau ministre des finances n’a pas tardé, elle a eu lieu dans la matinée du 18 juillet et Andriambololona Vonintsalama a tout de suite participé à son premier Conseil des ministres.

Réputée aussi pour être très à cheval sur le principe et procédure de décaissement de l’argent public, espérons qu’elle pourra faire face aux appétits sans fin des politiciens et qu’elle pourra mener à bien les réformes notamment la bonne gouvernance de la caisse de l’Etat. Notons que « l’intégrité » du Grand argentier est une condition sine qua non des bailleurs de fonds traditionnels !