Air Madagascar dans « Médiation tourisme et Voyage »

Transport

Transport aérien

La compagnie nationale Air Madagascar vient de rejoindre le dispositif de la Médiation Tourisme et Voyage, dont la mission est de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les clients et les fournisseurs de services signataires de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage et représentés par leurs associations. Les services concernés sont le transport aérien, transport urbain et routier, transport maritime, hébergement, prise en charge aéroportuaire, voyage et tourisme, restauration et loisirs. Plus précisément, la Médiation est un mode de résolution amiable des litiges. Elle fait intervenir un tiers dont la mission est d’aider les parties concernées à trouver un accord. Quatre conditions générales régissent cette médiation, à savoir que la médiation est gratuite pour les consommateurs, elle obéit à des règles de confidentialité, le Médiateur est indépendant, le délai de médiation est relativement cours. Air Madagascar vient donc d’augmenter le nombre des membres de Médiation tourisme et voyage à 25 dont l’Union des Aéroports français, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara), Aéroports de Paris, la compagnie Easy Jet, la Fnam ou Fédération nationale de l’aviation marchande et bien d’autres encore.