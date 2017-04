Aimé Olivier Jaomiary, sortant de l’INSCAE, nommé nouveau directeur général

Energie

Jirama

Décidément, les sortants de l’INSCAE ont le vent en poupe surtout ces derniers temps, à commencer par le Chef de l’Etat. Le nouveau directeur général de la société nationale d’eau et l’électricité JIRAMA fraîchement nommé est également un sortant de l’INSCAE mais aussi de l’ESSEC Paris et du London Business School en Angleterre. Aimé Olivier Jaomiary est choisi parmi les quelques 87 postulants. Agé de 46 ans ancien Commandant Adjoint de l’Aéroport Ivato, le nouveau directeur général de la Jirama a également été responsable Finance Manager de Conservation International et a occupé des postes de direction auprès d’Airtel.

Le défi pour Aimé Olivier Jaomiary est énorme, à commencer par mettre fin au délestage dans tout Madagascar pas seulement dans la capitale. Pas plus tard que cette semaine, le 26 avril, les habitants de Vohémar ont manifesté à cause de la coupure intempestive de l’électricité. Ils ont bloqué l’accès au bureau de la Jirama et à la centrale électrique de la ville. Le délai de 3 mois donné par Hery Rajaonarimampianina pour mettre fin au délestage est passé à 3 ans mais sans succès. Le nouveau directeur général a également la lourde tâche de redresser la Jirama, toujours au bord de la faillite mais qui est toujours budgétivore. Reste à savoir s’il va avoir le cran de rendre public les contrats opaques entre la Jirama et les différents partenaires et fournisseurs. L’audit censé avoir été fait aussi, est introuvable.