Société

Lutte contre le kere dans le Sud

12 153 individus, 4 000 enfants de moins de cinq ans et 10 000 femmes enceintes et allaitantes les plus vulnérables voient leur situation alimentaire améliorée grâce à la contribution de la France à la lutte contre le kere dans le Sud. D’après un communiqué de l’ambassade de France, l’aide française de 1,5 million d’euros, vient en réponse aux appels lancés par le gouvernement malgache et du Programme Alimentaire mondiale (PAM).

Cette aide permettra la protection de 12 153 bénéficiaires, ainsi que le dépistage et le traitement de la malnutrition aigüe modérée [1] à destination de près de 4 000 enfants de moins de cinq ans et de 10 000 femmes enceintes et allaitantes les plus vulnérables.

Dans les chefs-lieux de districts touchés par la malnutrition, l’assistance alimentaire à travers les cantines scolaires est également prévue pendant l’année scolaire 2016 : 61 000 enfants de primaire bénéficieront d’un repas quotidien. Par ailleurs, le PAM fournira un appui technique à la partie nationale en matière de nutrition afin de renforcer les capacités de réponse de l’Office National de Nutrition (ONN) à travers son Programme National de Nutrition Communautaire (PNNC).

Ainsi la France reste, comme les années passées, aux côtés des populations les plus fragiles et vulnérables, tout en participant à plus long terme au processus de développement de Madagascar.

Recueilli par Bill