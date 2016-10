Adaptation au Changement Climatique

Société

Agriculture et Alimentation

Au mois de septembre 2016, le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a alerté sur la situation alimentaire à Madagascar. Environ 1,9 million sur les 23 millions d’habitants recensés en 2015, à Madagascar, ont une alimentation pauvre. La région du Sud est la plus touchée. D’après le résultat de l’analyse sur l’insécurité alimentaire, menée du 26 Septembre au 6 Octobre 2016 dans le Sud de l’île, environ 43% des ménages sont menacées par la faim. Au mois de juillet 2016, 22% des ménages prennent un repas par jour et 18% des ménages ne mangent pratiquement rien dans la journée tandis que 30% ont recours à d’autres stratégies de survie, vendent leurs biens ou mendient. Le phénomène El Nino en est la principale cause avec la sècheresse intense qui détruit les récoltes et affecte le bétail. Les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs n’arrivent plus à obtenir de meilleures récoltes et de produits pour combler leurs propres besoins et ceux de la population.

Une agriculture durable pur une alimentation saine

Il est ainsi important de renforcer le système agricole et adopter un nouveau système d’adaptation par rapport au changement climatique. « Le climat change, l’alimentation et l’agriculture aussi » : c’est le slogan de la Journée Mondiale de l’Alimentation cette année 2016. Marquée chaque année le 16 octobre, la célébration s’est déroulée dans différentes régions de Madagascar comme à Anjozorobe pour la région Analamanga, le 17 octobre 2016 ; la région Diana a aussi célébré la Journée. Le thème tient compte du renforcement de la capacité d’adaptation de la population face au changement climatique. Cela se réfère à l’encouragement de la pratique de l’agriculture durable, comme la diversification de culture dans une saison et sur une même surface, la préservation des ressources naturelles, et la pratique du recyclage sans rien gaspiller. Les récoltes pourront aussi être améliorées si les structures appuient les agriculteurs et améliorent ainsi chaque condition : infrastructure, marché, organisation,… La direction régionale de l’agriculture a annoncé lors de la journée, la réouverture d’un centre semencier à Anketrakabe, fournissant aux agriculteurs de bonnes semences de riz.

Rappelons que la Journée Mondiale de l’Alimentation, se consacrant aux actions de lutte contre la faim, est célébrée depuis 1979. A part les débats, une opération de Télé Food a été organisée, pour financer les petits projets de développement pour l’éradication de la faim. Si cela aura un impact sur la vie de la population menacée, surtout celle qui erre dans les rues de la capitale, à la recherche de nourriture dans les bacs à ordures. Pendant que les grands discours sont prononcés, cette catégorie de population de plus en plus nombreuse, vit une autre réalité.