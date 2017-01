Absence du MAPAR et Andry Rajoelina à la cérémonie des vœux d’Iavoloha

Socio-politique

L’ancien Chef de la transition Andry Rajoelina et son groupe politique MAPAR seront absents de la cérémonie de vœux qui se tiendra ce 06 janvier au palais d’état d’Iavoloha. Absence en signe de manifestation politique font savoir quelques membres du MAPAR dont aucun élu ne devra être aperçu à Iavoloha ce jour. L’arrestation de l’ancien ministre Augustin Andriamananoro est le dernier grief du MAPAR envers le régime HVM. D’ailleurs, même sans ce dernier évènement, on voit mal Andry Rajoelina assister aux cérémonies officielles présidées par Hery Rajaonarimampianina au vu de la profonde aversion qu’il a contre l’actuel locataire d’Iavoloha. Depuis le jour où Andry Rajoelina et son équipe ont compris que l’actuel Chef de l’Etat n’a pas l’intention de « partager » le pouvoir avec lui, l’ancien chef de la transition n’a plus assisté à aucune cérémonie officielle présidée par son ancien ministre des finances. Et il est aussi probable que voir son ancien ministre des finances qu’il qualifie de « traitre » qui va trôner sur la place d’honneur sera également au dessus de sa force. Rappelons que Andry Rajoelina, sa femme et son équipe ont quitté Iavoloha presque en larmes lors de la cérémonie de remise de clé à l’actuel Chef de l’Etat.

A part Andry Rajoelina qui a déjà fait savoir son absence, les autres anciens Chefs de l’Etat invités pour l’occasion devront être présents. Marc Ravalomanana, dont la femme est la maire de la capitale, devra être présent à ainsi que Didier Ratsiraka. Zafy Albert et son équipe qui ne sont pas adeptes d’aucune cérémonie officielle pourront faire la surprise de leurs présences.