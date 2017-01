Absence de pluie très inquiétante dans la capitale

Météorologie

Météo

A mi-janvier, la capitale accuse une nette insuffisance de pluviométrie qui inquiète beaucoup de monde, notamment les agriculteurs. Les rizières sont sèches, certaines rivières comme les puits commencent à tarir. Les populations qui habitent dans les zones rurales et qui utilisent l’eau des puits constatent une nette diminution du niveau d’eau dans les puits. Il y en a qui ont du faire approfondir leurs puits.

Le prix des légumes accuse déjà de légère hausse sur le marché. Et certains produits, comme les pommes qui devraient faire leur apparition, tardent encore. Et ceci à cause de l’absence de pluie selon les vendeurs et producteurs. Heureusement que d’autres régions qui bénéficient de pluies normales produisent encore. Une hausse vertigineuse du coût des produits agricoles est à craindre dans les semaines et mois à venir préviennent les agriculteurs.

Aussi, les agriculteurs dans les environs de la capitale craignent une forte baisse de la production rizicole et demandent des pluies artificielles. Mais les conditions techniques pour le faire ne sont pas réunies selon les techniciens de la météo.

Le phénomène de canicule qui sévit et persiste dans la capitale, contrairement aux régions côtières qui en ont l’habitude, provoque des malaises et maladies pour les personnes les plus fragiles aussi constatent les médecins. Ces derniers conseillent surtout de boire beaucoup d’eau.

Devant cette situation qui frise la catastrophe, un autre directeur au sein de la Jirama a promis que des pluies artificielles seront déclenchées avec le concours de la Présidence de la République de Madagascar. Par ailleurs, d’après toujours ce responsable, les délestages vont disparaître sous peu car après une réunion de trois jours avec la Présidence de la République, une solution d’urgence a été trouvée et un protocole d’accord a été signé avec les fournisseurs de carburant.