A l’huile lourde de Tsimiroro depuis 2 jours

Economie

Centrale thermique de Mandroseza

Enfin les ressources en hydrocarbures de Tsimiroro sont valorisées et profitent à l’intérêt général. Dans des communiqués diffusés dans les médias, la compagnie pétrolière Madagascar Oil qui extrait cette huile lourde légendaire et la compagnie américaine Symbion Power qui exploite la Centrale thermique de Mandroseza, annoncent ce 27 septembre, le succès de la première utilisation de cette ressource locale. Déjà utilisée avec succès sur le site de Tsimiroro dans la production de vapeur, l’huile lourde est dorénavant utilisée depuis près de deux jours pour alimenter l’un des groupes de la Centrale de Mandroseza. L’étape est jugée cruciale dans le développement du bloc pétrolier de Tsimiroro ; mais également pour les besoins énergétiques de Madagascar qui peut désormais espérer des retombées économiques importantes.

Zelda Weitz, Chief Operations Officer de Symbion Power, se félicite du succès et ne manque pas de vanter son produit : « Le coût de l’électricité produite à Mandroseza est le prix le plus bas dans le pays. Ceci est une étape importante pour Madagascar, vers une autosuffisance énergétique future. Symbion prévoit de nouveaux investissements relatifs à la production d’électricité et basés sur cette ressource de nationale. » Quant aux volets environnementaux, les tests ont confirmé que l’huile lourde de Tsimiroro est un produit de bonne qualité, avec une faible teneur en soufre, une faible teneur en cendres et une combustion « propre ».

En tout cas, l’huile lourde de Tsimiroro est une ressource énergétique nationale vitale et son utilisation à usage industriel constitue la première étape d’une exploitation croissante des ressources énergétiques nationales au profit du peuple malgache et du développement du secteur de l’électricité qui est une grande priorité.

La centrale thermique de Mandroseza a été remise en service au début du mois d’août et atteindra sa pleine puissance après l’achèvement du programme de réhabilitation à la fin de 2016.