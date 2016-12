A l’assemblée nationale et ailleurs

Politique

Réconciliation nationale

Le projet de loi relatif à la Réconciliation nationale est examiné en commission à l’Assemblée nationale. Au centre des discussions figurent d’abord l’effectif des membres du Comité Fampihavanana malagasy (FFM), la période considérée comme devant faire l’objet de réconciliation et les bénéficiaires des indemnisations qu’il faudrait déterminer. De gros sous en perspective autant pour les bénéficiaires que pour les membres du FFM si on devait croire aux vives discussions auxquelles plusieurs entités sont impliquées. Si le gouvernement a limité l’effectif du FFM à onze (11) les parlementaires proposent pour les uns 33 membres et pour les autres 44, arguant la décentralisation du FFM jusque dans les provinces et régions.

La période fait également l’objet de discussions car le gouvernement a restreint le champ d’application du FFM à la crise de 2002 jusqu’à la fin de la Transition. Des députés réclament que le FFM s’occupe de toutes les victimes des conflits politiques ; autrement dit que le FFM ne soit pas exclusif dans sa démarche. En tout cas, rien n’est encore acquis mais toutes ces propositions devront passer par l’assemblée plénière qui tranchera.

Réconciliation entre auxiliaires de justice

Les huissiers et commissaires priseurs provisoires eux aussi revendiquent une réconciliation avec leurs collègues titulaires. Ils sont une centaine à exercer pour certains jusque dans des endroits reculés accessibles uniquement par pirogue ou par charrette. D’après leur représentant, ils exécutent les jugements des tribunaux de première instance ou les Cour d’appel dans les zones éloignées et enclavées. Ils ne sont pas contre la décision du ministère mais refusent l’exclusion. Ils souhaitent que le ministère les considère et les engage comme agent de l’Etat, comme c’est le cas ailleurs au ministère de l’Education nationale avec les enseignants FRAM, indique leur représentant. A la demande des huissiers titulaires, le ministère de la Justice a en effet publié une Note interdisant l’exercice du métier aux huissiers et commissaires priseurs provisoires dans les grandes villes où des huissiers titulaires sont installés.