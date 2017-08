98% des jeunes dans le secteur informel

Société

L’on ne cesse de marteler que le taux de chômage à Madagascar est l’un des plus bas au monde. Une réalité certes mais qui en cache une autre. En effet, être chômeur selon le Bureau international du travail (BIT) signifie « être sans emploi mais en cherche un ». Seulement 4% des malgaches entrent dans cette définition, d’où le taux de chômage faible. La réalité est que parmi ceux qui possèdent un travail, pas moins de 80% se trouvent en situation de sous-emploi, c’est-à-dire travaillant en dessous de leurs qualifications. La situation est encore plus alarmante pour les jeunes. En effet, selon les chiffres officiels, 97,2% des jeunes occupés, et non travailleurs, se trouvent dans le secteur informel. Contraints par le faible revenu des ménages et par l’accès limité à l’éducation ou aux études supérieures puis par le manque d’offre dans le secteur de l’emploi, les jeunes préfèrent donc se réfugier dans le secteur informel et ce dès leur plus jeune âge. Pourtant, en majorité, ces 97,2% ne constituent que des ressources en main d’œuvre. Le secteur informel ne contribue également pas forcément au développement. La situation est plus que préoccupante.