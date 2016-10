97% des malgaches sont pauvres selon Hugues Rajaonson

Société

L’économiste Hugues Rajaonson, membre du CREM (Centre de réflexion des économistes de Madagascar) note que 2 à 3% de la population de Madagascar sont riches et inversement que 97% des malgaches sont pauvres. Alors qu’auparavant on croyait que c’est « seulement 91% des Malgaches qui sont pauvres ». Il explique ce chiffre effrayant par plusieurs critères. Il y a évidemment le critère financier en soi, le fait que plus de 90% de Malgaches vivent avec moins de 2 dollars par jour. Mais il y a également les critères d’accès à des infrastructures de base comme l’électricité et l’eau potable. Même si vous possédez des milliards et que vous vivez dans les zones enclavées ou des zones sans eau potable, vous êtes « pauvres » selon la réflexion de cet économiste. Alors que maintenant, même dans la capitale et ses périphériques, ceux qui ont accès à l’eau potable il y a quelques années se sont remis à puiser dans les puits (pour ceux qui en ont), non potable, à cause de la hausse vertigineuse du prix de la facture de l’eau de la Jirama qui est passé de simple au double sans que cela ait une incidence sur le service ou sur la qualité. Pareil pour l’électricité. Le fait d’être privé d’électricité est un signe de pauvreté. Dans ce domaine, au moins tout le monde se trouve dans la même galère. Les 15% de la population, qui ont la chance d’être raccordés au réseau électrique de la Jirama subissent nuit et jour, tout au long de la semaine et tout au long de l’année le délestage expliqué en long et en large. Un autre aspect de la pauvreté donc selon les économistes.

Et la liste est longue, non accès au service de santé de base et à l’éducation, l’enclavement, l’absence d’assainissement…. Tout autant de critères qui témoignent la pauvreté de la population malgache au quotidien et que les 2 à 3% de la population ignorent complètement.