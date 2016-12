600 séropositifs dépistés à Antananarivo en 6 mois

Société

Sida

Depuis le mois de janvier jusqu’en juin, le Comité National de Lutte contre le VIH/Sida (SE/CNLS) a identifié 600 séropositifs à Antananarivo, des séropositifs encore bien portants et des sidéens. Cela a été annoncé lors de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le sida le 1er décembre dernier à Ankorondrano. Une journée marquée par une opération de dépistage et de don de sang. La célébration officielle s’est tenue à Antsiranana mais chaque région a marqué la journée par des manifestations.

Pendant que le taux des personnes affectées par le Sida baisse dans les autres pays, cela s’accroit pour Madagascar. Du moins, pour ceux qui ont été dépistés. Les personnes qui sont sous-traitement sont passés de 2000 en 2016 contre 1000 en 2014. Les personnes infectées sont identifiées au fur et à mesure que le dépistage est vulgarisé. En effet, ils ne connaissent par leur état de santé, ce qui risque encore de faire propager le virus. Selon le rapport du Secrétariat exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida , il existe approximativement 40 000 personnes qui vivent avec le VIH/Sida (PVVIH) en 2015. Ainsi, le taux de prévalence du Sida dans la Grande Ile est évalué à 0,3%, selon le toujours ce comité de lutte contre le Sida.

ll n’existe pas de moyen de guérir de cette infection. En revanche, les traitements efficaces avec les médicaments antirétroviraux (ARV) peuvent juguler le virus et aider à éviter la transmission, de sorte que les personnes porteuses du VIH et celles qui sont exposées à un risque important peuvent mener une vie productive et en bonne santé.

Dans les autres pays, les personnes infectées par le Sida suivent des traitements comme tous les autres patients. Les budgets alloués pour les campagnes de lutte contre cette maladie sont ainsi réduites. Pour les pays africains et ceux de l’Océan Indien, la situation est encore différente pour les campagnes de lutte.