60% du budget de l’Etat pour le Social

Economie

Loi de finance 2018

Selon la lettre de cadrage du projet de loi de finances 2018, 60% du budget de l’Etat sera consacré au secteur social en 2018. Une grande partie de l’enveloppe sera semble-t-il allouée à la mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Education (Pse). Plus précisément, il s’agira de 14,4% de dépenses de fonctionnement et d’investissement interne du budget général. Le Pse est un plan mis en œuvre par les ministères de l’Éducation nationale (Men), de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres), et de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (Metfp). Il s’agit surtout de créer un profil de sortie pour tous ceux qui fréquentent les établissements d’enseignements. Afin de répondre aux attentes des parents qui scolarisent leurs enfants, mais aussi afin de donner un sens à l’éducation à Madagascar. Le ministre de l’éducation nationale avait lui-même déclaré il y a quelques mois que celle-ci n’avait plus de sens et qu’entre un diplômé et un sans diplôme, il n’y avait pas de grande différence. D’autre part, la même lettre de cadrage a prévu le rétablissement du secteur primaire à partir de 2018 et sur le moyen terme. Et le secteur sécurité a pu bénéficier d’une augmentation de 60 milliards d’Ariary sur leur budget pour l’année à venir.