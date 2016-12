47è édition du Championnat du monde de pétanque à Madagascar

Evènement

Sport

Les boulistes des quatre coins de la planète ont les yeux rivés sur Madagascar depuis hier, pour le championnat du monde de Pétanque. Se déroulant à Madagascar du le 1er au 4 décembre, ce championnat est à sa 47ème édition. Les compétitions se tiendront au Palais des Sports Mahamasina. 48 équipes ont été qualifiées chacune dans leur continent et sont venues participer au championnat. Les pays représentés, sont les équipes de Thaïlande, du Cambodge, de la Chine, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et du du Japon ; des pays africains comme Congo, Guinée, Mauritanie, Tchad, Cameroun, Niger, Côte d’Ivoire, Tunisie, Sénégal, et bien sûr Madagascar ; sans oublier les équipes occidentaux comme celle du Canada, des Etats Unis, de l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Suède et la France.

Trois titres sont à disputer : triplette hommes, concours de tirs de précision et la coupe des nations pour ceux qui seront éliminés en tours de poules. Pour l’équipe Malagasy, elle s’est préparée depuis le mois de septembre lors de la sélection, bien qu’il y ait plus de pression vue qu’elle joue dans son pays. Pour rappel, Madagascar a déjà remporté le championnat du monde de pétanque en 1999 à La-Réunion (35ème édition), vice-champion en 2007 à Izmir en Turquie (43e édition) et en 2010 à Pattaya Thaïlande (45ème édition).

Les élites de la pétanque Malagasy, les passionnés de ce sport et les spectateurs comptent ainsi sur Tita Razakarisoa, Nanou Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova Rakotondrazafy. Notons qu’il y a également deux Malagasy qui jouent dans des équipes étrangères.

Les participants ont été présentés officiellement hier au Palais de Sport lors de la cérémonie d’ouverture. Les billets sont en vente au Nect’art Ankaditapaka, au siège de la Synergie Communication et au CBT Mahamasina.