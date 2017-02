47 morts et des dizaines de blessés à Anjozorobe

Société

Accident de la route

Un terrible accident de voiture s’est produit au niveau du pont de la rivière Mananara, à l’entrée d’Anjozorobe le 28 janvier dernier faisant 47 morts et 24 blessés. Le nombre exact des passagers qui se trouvaient dans le camion au moment de l’accident n’a pas pu être déterminé de manière précise. Le poids-lourd accidenté est un véhicule de transport de marchandises et n’est nullement destiné à transporter des passagers. Pas moins de 6 familles ont été totalement décimées (parents et enfants décédés) lors de ce drame. Une bonne partie des victimes sont mortes noyées.

Ces personnes ont quitté le village d’Ambongamarina pour assister à un mariage à Talatavolonondry. Après les fiançailles de la veille, 18 familles du futur marié, originaires d’Amongamarina et 5 familles de la commune d’Ampaneva d’où vient la mariée, étaient en route pour Anjozorobe pour célébrer les noces quand le drame est survenu. Le jeune couple nouvellement fiancé ainsi que 10 enfants de moins de 10 ans figurent parmi les 47 morts dont les corps sans vie ont été transférés au CSB II d’Anjozorobe. Les blessés graves ont été évacués dans la Capitale.

Des pompiers ainsi que des médecins urgentistes ont également été dépêchés sur place. De même que des lots de médicaments, des doses de « formol » et des kits médicaux.