4 blessés de part et d’autre à Soamahamanina

Société

Affrontements entre civils et EMMO

Comme promis, des habitants des divers fokontany environnants ont défilé dans la ville de Soamahamanina ce jeudi 29 septembre. Le face-à-face avec les forces de l’EMMO Sécurité a été inévitable. Bilan des jets de pierre et des gaz lacrymogènes : quatre blessés du côté des manifestants et quatre autres parmi les forces de l’ordre. Voulant éparpiller les manifestants qui ont fini par occuper la route nationale, les forces de l’EMMO sont tombées dans l’acharnement jusqu’à poursuivre les manifestants dans les allées du marché de Soamahamanina, où des commerçants se sont plaints du saccage et des pertes occasionnés par les affrontements. Deux individus ont été arrêtés. Les manifestants promettent de revenir encore dans la rue jeudi prochain tant que les leaders du mouvement Vona Soamahamanina, Robson Pierre et Tsihoarana Andrianony, détenus à Antanimora ne seront pas libérés et tant que les Chinois demeurent à Soamahamanina. Ces manifestants réclament l’annulation pure et simple du permis d’exploitation de l’or que détient la compagnie chinoise.