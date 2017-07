37 jeunes appuyés par le Fivmpama et le Bit

Société

Projet « Start-up »

37 jeunes entrepreneurs bénéficieront du soutien technique et financier du Fivmpama ou Fivondronan’ny mpandraharaha malagasy et du Bureau international du travail (Bit) à travers le projet « start-up ». Ces derniers ont été sélectionnés parmi de nombreux autres à travers des projets qu’ils ont soumis. Selon les explications du Fivmpama, les idées que ces jeunes ont présentées ont été vu comme celles qui pouvaient le plus répondre aux besoins non-seulement internes du pays mais peuvent aussi bien être compétitif sur le marché international. Le projet « start-up » cherche surtout à rendre plus accessible aux jeunes le monde de l’entreprenariat « manara-penitra » a souligné le représentant du Fivmpama. Quant au représentant du Bit bureau Madagascar, Ntsay Christian, celui-ci a soulevé le fait que seuls les 2% des jeunes entrepreneurs disposent des moyens nécessaires afin de mener à bien leurs projets et mettre en place des entreprises en règle et respectant les différentes normes régissant le secteur. C’est pour cette raison que ces jeunes ont besoin d’aide, surtout financières, pour mener à bien leurs projets. En plus de cela vient la nécessité de mettre en place un marché proposant des produits et des services aux normes exigées, dans l’économie du pays. En effet, nombreuses sont les activités innovantes mais qui manquent de cadrage, de suivi et de normes dans leurs mises en oeuvre. Ce type d’aide au plus méritant est donc une manière d’améliorer le paysage économique et social de Madagascar, à travers des jeunes porteurs de projets prometteurs.