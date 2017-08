33 mutations et des licenciements après Ankazobe

Transport

Centre de visites techniques

Après le drame d’Ankazobe la semaine dernière, il fallait bien réagir et c’est ce qu’a fait le service du Centre des visites techniques. En effet, après la déclaration du Colonel Rahedson Gelin au Centre de visite technique d’Alarobia selon laquelle l’autocar à étage ou le Boeing accidenté à Ankazobe n’avait plus été contrôlé depuis le 29 octobre 2014, des mesures disciplinaires ont été prises. Aussi, 33 employés du Centre des visites techniques d’Alarobia ont été affectés ailleurs. Et la population sait que les mutations sont des formes de sanction disciplinaire dans l’Administration malgache. Selon les explications, il serait question d’une opération d’assainissement et de lutte contre la corruption. Car dans le cas du Boeing accidenté à Ankazobe et qui a causé la mort d’une trentaine de personnes sans compter la centaine de blessés, il apparait évident que la corruption est présente dans le Centre. L’on s’interroge en effet comment un véhicule qui est censé se faire contrôler tous les six mois a pu rouler durant plus de deux ans sans être en règle. D’autre part, il aurait aussi été question de permettre aux agents des services techniques de permuter pour ne pas que ces derniers se familiarisent avec les propriétaires de véhicules à contrôler. En parallèle, des employés ont été remerciés toujours au sein du centre de visite technique et cette fois ci pour flagrant délit de corruption. Ici, on se pose la question de savoir si des procédures vont être engagées ou non devant la justice. Car on imagine aisément le fait que ce Boeing n’était pas dans l’exception mais bien dans la règle au sein des transports en commun dans le pays. En ce sens que bien d’autres véhicules se promènent dans la Grande ile sans être en règle et représentant un danger pour les usagers de la route.