320 toits depuis 1991, menacés d’expulsion

Société

Gouvernance foncière à Antsirabe

320 ménages dans le fokontany d’Ambohimanarivo, commune urbaine d’Antsirabe refusent leur expulsion. Ils sont installés dessus depuis 1991, après que les opérations de reconnaissance des parcelles de terrain domanial ont été effectuées. Aujourd’hui, la commune urbaine d’Antsirabe, par l’intermédiaire de la Police municipale accompagnée des forces de l’ordre leur signifie qu’ils doivent évacuer les lieux. Des représentants de ces ménages menacés d’être réduit à des sans toit, ont rencontré la presse le 11 novembre dernier au « Le Cap » à Andohan’i Mandroseza pour se plaindre des abus dont ils sont victimes. D’après Jean Jacques Rakotomamonjy, un de ces chefs de famille dans le désarroi, leurs dossiers auraient disparu et qu’ « en 2005, ils n’ont plus aucune trace de ces dossiers nulle part. Il est injuste qu’ils doivent céder leur terre parce que les « propriétaires » qui veulent en jouir, envisagent d’y construire des infrastructures sociales », déplore Jean Jacques Rakotomamonjy. Il explique que la commune urbaine d’Antsirabe dispose d’autres parcelles libres ailleurs telle dans les environs de l’hippodrome ou de l’Université (Tsaratanàna) ; pourquoi ne pas diriger ces « investisseurs » vers ces endroits au lieu de détruire des habitations et augmenter l’effectif des pauvres et foyers en situation de précarité.

Certaines sources laissent entendre que ces propriétaires sont des étrangers et/ou de grandes familles royales. Ils souhaitent y ériger des infrastructures pour le bien du peuple.