Editorial

Depuis 1975, notre Constitution prévoit que « l’élection du Président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice ». Avant 1975, la Constitution fixait ce délai à 20 à 50 jours. Notre Constitution a connu plusieurs retouches et réfections, mais cette disposition n’a, jusqu’à aujourd’hui, jamais posé problème. [1]

Il s’avère que le report des élections de sortie de crise de 2013 a résulté, sans que beaucoup s’en rendent compte, en l’investiture du Président le 25 janvier 2014 et de l’Assemblée Nationale le 8 février 2014 (en effet, on n’en parle pas beaucoup, mais le mandat des députés expire aussi le 8 février 2019 et leur élection doit aussi faire partie de l’analyse). Ce qui fait que la période sus-mentionnée de 30 à 60 jours pour l’élection présidentielle tombe entre le 24 novembre et le 24 décembre 2018. Or, sauf cas de force majeure prononcée par la HCC [2] , le code électoral interdit l’organisation des élections entre le 30 novembre et le 30 avril.

Certains prétendent que la disposition sur les 30 à 60 jours veut dire que le premier tour aurait lieu le 24 novembre et le deuxième tour, obligatoirement le 24 décembre. Ceci est une fausse interprétation. Si l’on regarde l’exemple français, dont on ne cesse de s’inspirer, la loi prévoit l’élection du Président français 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. François Hollande a été investi le 15 mai 2012. Le premier tour de 2017 a eu lieu le 23 avril, 21 jours avant l’expiration du mandat de M. Hollande, et le deuxième tour a eu lieu une semaine avant, le 7 mai. Le deuxième tour a donc eu lieu dans une période plus courte que les 20 jours minimum prescrits par la Constitution française.

Notre Constitution prévoit aussi, toujours à l’article 47, que le deuxième tour a lieu 30 jours au plus après la proclamation officielle des résultats du 1er tour. Ce qui veut dire qu’on n’est pas obligé d’attendre 30 jours entre le premier et 2ème tour, ça pourrait être aussi court qu’une semaine.

Au lieu de nous affirmer qu’il est impossible d’organiser le scrutin présidentiel dans ce délai de 30 à 60 jours, et en faire un prétexte pour une révision constitutionnelle, il serait plus intéressant de nous expliquer pourquoi techniquement, c’est impossible.

Les bulletins uniques étant imprimés à l’extérieur rend sans doute difficile leur distribution à travers Madagascar dans l’espace d’une semaine. Le prétexte insoluble sur l’impossibilité de remontée rapide des résultats traduit un manque de volonté d’utiliser tout moyen possible pour accélérer la procédure. Après tout, le dépouillement du suffrage est plus ou moins accompli à travers Madagascar avant minuit du jour même du scrutin, les observateurs et les partis dûment accrédités (et même les simples citoyens) sortent de ce processus avec une copie du procès-verbal du dépouillement. Mais c’est l’acheminement « le plus vite possible, d’un exemplaire du PV accompagné des pièces [justificatives], sous pli fermé et par voie la plus rapide, à l’organe chargé du recensement matériel des votes » [3] que les choses se corsent… pour toutes les raisons que l’on connait et qu’on n’ose ici énumérer.

J’ai le vague souvenir de l’élection communal de 2007, d’il y a 10 ans déjà. Le candidat TGV de l’époque avait mis en place un système de recensement parallèle du vote où des agents dans chacun des bureaux de vote de la Capitale ont remonté de manière rapide les résultats des dépouillements vers un centre privé et parallèle. Le résultat était alors connu du grand public le soir même du scrutin et est devenu difficilement réfutable par le candidat du pouvoir de l’époque. Certes, la couverture géographique était moindre et la sophistication des électeurs d’Antananarivo plus prononcée, mais qui dit qu’on ne peut reproduire le même système au niveau national ? Seuls ceux sans audace ni imagination.