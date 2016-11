Société

Travail et francophonie

La décision officielle a été annoncée verbalement dans la soirée du 23 novembre 2016 par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Jean de Dieu Maharante ; le vendredi 25 novembre n’est pas férié, c’est un jour ouvrable comme tout autre et le travail continue autant pour le secteur privé que pour le secteur public. (point barre comme disait Basile Ramahefarisoa). Voici trois ou quatre jours, des responsables de groupements de patronats et d’opérateurs économiques ont laissé entendre qu’ils avaient été sollicités avec une certaine insistance par des membres du gouvernement pour que ce vendredi 25 novembre soit chômé mais payé. En réponse, ils avaient demandé que ce souhait soit formulé officiellement et accouché par arrêté ou par décret. Finalement, le gouvernement a reculé et a donc démenti les « bruits » qui courent ou qu’il avait laissé courir certainement pour obtenir une affluence aux événements de la Francophonie et pour que tout le monde manifeste une adhésion sinon une appropriation de l’esprit francophonie.

Toujours est-il que la proposition de chômer le 25 novembre est inopportune, inadéquat et présente beaucoup trop de pertes. Le mode de gouvernance étant trop centralisé, une telle décision ne peut être que nationale comme l’est la décision de suspension des cours ou d’aménagement du calendrier scolaire. Or le motif est la Francophonie ou les événements de la Francophonie qui se déroulent principalement dans la capitale.

Et pour on ne sait quelle raison, le ministre explique que les sites et infrastructures de la francophonie sont ouverts à tous les visiteurs les 28 et 29 novembre, c’est-à-dire après la clôture du Sommet.