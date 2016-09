24 kg d’or interceptés à Ivato

Société

Trafic

24,764 kg de lingots d’or sont interceptés à Ivato hier 29 septembre très tôt dans la matinée. Le transporteur de cette précieuse marchandise était en partance pour Nairobi mais d’après les douaniers d’Ivato, le Kenya n’est pas la destination finale. Notons que ces lingots d’or étaient transportés en tant que bagage à main et non en soute et ce n’est que sur le tarmac que ces marchandises non déclarées ont été interceptées.

Les responsables des douanes visiblement embarrassés par le fait que les marchandises sont passées entre les mailles de filet et ne sont interceptées que sur le tarmac affirment que des enquêtes sont ouvertes à ce sujet. Il semble que les marchandises aient été déposées et récupérées par le « passeur » une fois hors des l’espace sous douane.

Grâce aux différentes caméras de surveillance installées à Ivato, les responsables qui ont laissé passer le bagage en main en question seront connus selon les responsables douaniers. Ces derniers sont persuadés qu’il s’agit d’un réseau qui n’est pas à son premier essai. D’ailleurs, l’arrestation du trafiquant d’or d’hier a eu lieu grâce à une dénonciation auprès des douaniers.

En tout cas, d’après le ministre des Finances les responsables des douanes commencent à recueillir les résultats de la signature et de l’appropriation du code d’éthique et de déontologie et du contrat de performance ; certes cette prise n’est qu’un début, remarque-t-il mais cela ne l’empêche pas d’exprimer sa satisfaction car les marchandises valent près de trois (3) milliards d’ariary. Les 24,764 kg d’or seront déposés auprès de la Banque centrale de Madagascar, indique le receveur des douanes de l’aéroport d’Ivato.