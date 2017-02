2,7 millions USD du Programme Food for Peace pour le sud

Coopération

USA - Madagascar

Comme pour répondre au New-York Times qui a demandé au président Donald Trump de venir dans le Sud de Madagascar pour constater de visu les conséquences néfastes et mortelles du changement climatique, voici que l’ambassadeur des Etats-Unis, Robert Yamate, accompagné par le premier responsable de l’USAID à Madagascar, Michelle Godette, annonce une contribution financière de 2,7 millions USD dans la lutte contre le « kere » dans le Sud de Madagascar et pour le renforcement des capacités de résilience des populations qui en sont victimes. Ce portefeuille alloué par le Programme Food for Peace de l’USAID sera confié au Programme Alimentaire mondiale (PAM). Le PAM et la FAO qui n’ont pas cessé de multiplier les appels d’urgence à l’aide en faveur de quelque 2,6 millions d’individus en situation de famine, de précarité alimentaire, malnutris, de nombreux districts du sud.

La cérémonie de dons s’est déroulé au palais de Mahazoarivo où le Premier ministre Olivier Mahafaly a expliqué que cette aide résulte certes de l’état d’urgence lancé par le gouvernement. Mais elle tient également compte du développement durable, fait-il comprendre en ce sens que le programme couvre l’adduction d’eau potable et autres infrastructures ; il a cité entre autres, le domaine agricole et les routes. A noter que cela fait 32 ans que l’USAID travaille à Madagascar et aide le peule malgache à réaliser ses objectifs de développement.