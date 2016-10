2 500 Ar le litre de gasoil contre le ticket à 400 Ar

Transport

Transporteurs urbains

Les transporteurs urbains réclament encore une baisse de 410 Ariary du litre du gasoil pour maintenir le ticket d’accès au taxibe à 400 Ariary. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale des coopératives des transporteurs publics membres de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) dans l’après-midi de ce 3 octobre 2016. Les coopératives qui desservent les circuits de la capitale persistent et signent ; la hausse du ticket des taxibe annoncée sera effective. Dorénavant l’accès au transport urbain est de 500 Ariary et il n’y aura pas de demi-tarif, selon le président de l’UCTU, Bernardin Andriambinintsiolomora, et ce malgré la baisse de 100 Ariary du litre de gasoil car ce n’est pas suffisant explique-t-il. Laurent Rajaonarivelo, Directeur général des Hydrocarbures au sein du ministère pour sa part assure que l’Etat n’a rien à voir avec la fixation des prix à la pompe ; c’est le marché international du pétrole et le cours du dollar qui modulent la hausse ou la baisse des prix et c’est ce que l’OMH régule.

Toujours est-il que les transporteurs se tournent vers l’Etat car d’après le président de l’UCTU, le tarif de 400 Ariary est insoutenable ; il faut que le litre de gasoil soit de 2500 Ariary pour ce faire, sans considérer précise-t-il l’aspect qualité de service.

Quoi qu’il en soit et pour l’instant, l’unanimité n’est pas acquise au sein des membres de l’UCTU. Des coopératives continuent de pratiquer l’ancien tarif et les habituelles médiocrités de service. Les lignes suburbaines composées de près d’une quarantaine de coopératives n’ont pas encore discuté de hausse de tarif.