Le secteur informel gagne toujours du terrain

Situation économique de Madagascar

Madagascar est un pays caractérisé par une population à majorité rurale, avec environ 15 millions d’habitants en milieu rural contre environ 10 millions d’habitants en milieu urbain. Sa structure est marquée par une population à majorité jeune, entre 9 à 24 ans. Avec cette situation démographique, en 2014, le taux de chômage est de 4,3%. Pour la catégorie d’âge entre 15 et 24 ans, le taux de chômage est de 5,20%. Mais derrière ce taux se trouve une autre réalité, il y a les jeunes diplômés et les chômeurs qui s’orientent de plus en plus dans le secteur informel. Le secteur informel qui a apporté une valeur ajoutée de 24% dans le PIB en 2012.

En 1993, les unités de productions informelles recensées ont présenté un effectif de 678 300, en 2012 leur nombre est passé à 2 280 217. Autrefois, les activités informelles se rencontraient et étaient liées au milieu rural, aujourd’hui, elles sont en forte croissance en milieu urbain.

Question genre, le pourcentage de femmes intégrant le secteur informel a baissé, en passant de 52% en 1993, à 21,4% en 2012.

L’exposition sur l’histoire économique de Madagascar a été clôturée le dimanche 30 octobre 2016. Le FTHM Consulting et la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo ont présenté la situation économique de Madagascar, les évolutions et les faits marquants dans chaque secteur. Des situations qui ont été présentées par rapport au contexte socio-politique du pays, tel l’agriculture, le tourisme, l’industrie, la monnaie et le secteur financier, les mines, le transport, l’environnement. Mais dans cette généralité, des observations ont été effectuées sur les questions du chômage et du secteur informel à Madagascar.

« C’était intéressant de découvrir l’évolution de chaque secteur économique à Madagascar, en plus des réalités et des mutations. Cela nous fait réfléchir sur les difficultés de ce pays, des actions que l’on doit entreprendre selon notre poste ou selon le domaine qui nous intéresse. Le fait qu’un problème n’est jamais isolé car il est lié aux différents faits, que ce soit politique, social, culturel », affirme un des visiteurs.

Après cette exposition, les organisateurs comptent élaborer des ouvrages à partir des données de l’exposition, des débats issus des conférences et des tables rondes ; ils comptent aussi mener l’évènement dans les autres régions de Madagascar pour l’année 2017.